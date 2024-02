Football : où et quand aura lieu la CAN 2025 ?

Alors que la CAN 2024 se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, la prochaine édition aura lieu en 2025. Voici où et quand.

La Coupe d’Afrique des nations 2024 bat son plein actuellement en Côte d’Ivoire. Elle prendra fin le dimanche 11 février prochain avec la finale prévue à Abidjan. Puis il sera temps pour les sélections africaines de se tourner vers les éliminatoires de la CAN 2025.

Cette dernière aura lieu au Maroc, comme cela a été indiqué par la CAF (Confédération Africaine de football) il y a quelques temps. Celle de 2027 se tiendra au Kenya, Ouganda et Tanzanie.

Et si le Royaume chérifien accueillera donc la prochaine édition de la CAN, on ne sait pas encore officiellement à quelle date elle se tiendra. L’objectif de la CAF étant qu’elle se déroule en été pour éviter de priver les clubs européens de leurs internationaux et que les joueurs soient pleinement concentrés sur la compétition.

Mais un problème de taille est venu se poser : le Mondial des clubs qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. «Nous voulons que la Coupe d’Afrique des Nations ait lieu au moment le plus favorable et le plus pratique pour le tournoi, a déclaré le patron sud-africain de la CAF Patrice Motsepe. Nous discutons toujours avec la Fifa au sujet des dates.»

Deux clubs africains disputeront cette Coupe du monde des clubs : Al Ahly (Egypte) et le Wydad Casablanca (Maroc).