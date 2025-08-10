Football : Crystal Palace crée la surprise en remportant le Community Shield aux dépens de Liverpool

Liverpool, marqué par le décès de Diogo Jota, a perdu le Community Shield aux tirs au but face à Crystal Palace (2-2, 3 t.a.b. à 2). Hugo Ekitiké a marqué son premier but, mais les Reds, encore en rodage, ont manqué d’automatismes et de réalisme.

Dans l'écrin sublime de Wembley, Liverpool s’est incliné lors du Community Shiels aux tirs au but contre Crystal Palace (2-2, 3 t.a.b. à 2).

Les plus de 30.000 supporters des Reds ont repris le fameux «You’ll Never Walk Alone» en la mémoire de Diogo Jota, dont le numéro 20 a été retiré suite à sa tragique disparition, une première en 133 ans d’histoire pour le club anglais.

Hugo Ekitiké ouvre son compteur

Hugo Ekitiké a inscrit son premier but officiel pour Liverpool dès la 4e minute, avant que Jeremie Frimpong ne redonne l’avantage à la 21e. Mais Jean-Philippe Mateta sur pénalty (17e) et Ismaïla Sarr (77e) ont égalisé pour Palace. Liverpool, avec ses quatre nouvelles recrues (Ekitiké, Frimpong, Wirtz et Kerkez), a manqué d’automatismes et a souffert défensivement.

La star égyptienne Mohamed Salah a manqué sa tentative, tout comme Alewis MacAllister et Harvey Elliott, stoppés par Dean Henderson. Justin Devenny a offert la victoire aux Eagles, déjà tombeurs de City en mai dernier en finale de la Cup. Liverpool entamera la Premier League vendredi face à Bournemouth.