Vuelta 2025 : dates, programme TV… Comment regarder le Tour d’Espagne ?

La Vuelta 2025, qui débute le 23 août à Turin pour ses 90 ans, s’achèvera le 14 septembre à Madrid après 21 étapes, dont deux contre-la-montre. Dates, horaires, diffusion TV, voici ce qu'il faut savoir pour suivre le Tour d'Espagne.

Le Tour d’Espagne s’apprête à vivre une édition historique. Pour ses 90 ans, la Vuelta s’élancera pour la première fois de son histoire depuis l’Italie, avec un Grand Départ donné à Turin le samedi 23 août. Trois semaines plus tard, le peloton rejoindra Madrid, le dimanche 14 septembre, au terme d’un parcours long de 3.151 kilomètres.

Pour les téléspectateurs français, la Vuelta 2025 sera diffusée en direct et en intégralité sur Eurosport 1, ainsi que sur la plateforme de streaming HBO Max. Les retransmissions auront lieu chaque jour entre 12h30 et 17h30, à l’exception de la dernière étape madrilène, programmée en soirée pour offrir une conclusion en nocturne dans les rues de la capitale espagnole.

Les abonnés auront également accès à des rediffusions, ainsi qu’à des contenus complémentaires sur les supports numériques, permettant de revivre les moments clés et d’approfondir l’analyse des étapes.

Un parcours taillé pour les grimpeurs

Cette Vuelta ne manquera pas de piquant. Le tracé fait comme toujours la part belle à la montagne, avec plusieurs arrivées en altitude qui pourraient s’avérer décisives. Les deux contre-la-montre prévus au programme viendront aussi peser sur la hiérarchie générale, avant que les sprinteurs ne s’expriment sur les maigres étapes plus roulantes.

Le parcours de la Vuelta 2025

1re étape : Turin - Novare (186 km)

2e étape : Alba - Puerto Limone (159 km)

3e étape : San Maurizio Canavese - Ceres (134 km)

4e étape : Susa - Voiron (206 km)

5e étape : Figueres - Figueres (24 km, contre-la-montre par équipes)

6e étape : Olot - Pal (170 km)

7e étape : Andorre La Vieille - Cerler. Huesca La Magia (188 km)

8e étape : Monzon Templario - Saragosse (163 km)

9e étape : Alfaro - Valdezcaray (195 km)

10e étape : Parc Naturel de Sendaviva - El Ferial Larra Belagua (175 km)

11e étape : Bilbao - Bilbao (157 km)

12e étape : Laredo - Los Corrales de Buelna (144 km)

13e étape : Cabezon de la Sal - L’Angliru (202 km)

14e étape : Avilès - Alto de la Farrapona (135 km)

15e étape : A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos (167 km)

16e étape : Poio - Mos. Castro de Herville (167 km)

17e étape : O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero (143 km)

18e étape : Valladolid - Valladolid (27 km, contre-la-montre)

19e étape : Rueda - Guijuelo (159 km)

20e étape : Robledo de Chavela - Bola del Mundo (165 km)

21e étape : Alalpardo - Madrid (111 km)

Sur la ligne de départ, Jonas Vingegaard fait figure de favori logique. Le Danois, double vainqueur du Tour de France, sera l’homme à battre sur un terrain qui semble taillé pour ses qualités d’endurance et de résistance en haute montagne. Mais la concurrence sera relevée, avec d’autres ténors du peloton prêts à lui contester le maillot rouge.

La Vuelta conserve sa place traditionnelle en fin de saison, juste avant les Championnats du monde qui auront lieu cette année au Rwanda. Pour les favoris comme pour les outsiders, cette dernière grande course de trois semaines représentera un tremplin idéal avant de se tourner vers l’événement mondial.