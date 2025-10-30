Cameron Norrie - Valentin Vacherot, huitième de finale du Masters 1000 de Paris : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Britannique Cameron Norrie et le Monégasque Valentin Vacherot s’affrontent ce jeudi 30 octobre lors des huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris.

Il est prêt à faire vibrer Paris La Défense Arena. Après avoir éliminé son cousin Arthur Rinderknech mercredi, Valentin Vacherot devra faire face à un gros morceau ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Cameron Norrie.

Face au Britannique, qui a éliminé Carlos Alcaraz lundi soir à la surprise générale, le vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai aura fort à faire mais pourra compter sur le soutien du public. «A ce niveau là, il n’y a plus de match facile. Mais contre Norrie ça va quand même être plus facile à gérer mentalement que face à Arthur, a-t-il confié. C’est plus facile d’aborder des matchs face à des joueurs que je connais moins.»

Pour mettre toutes les chances de son côté, le 40e joueur mondial, un peu «émoussé» après son combat de 2h54 contre son cousin, s’est d’ailleurs retiré du tournoi en double où il était aligné mercredi après-midi, afin de mieux se préparer pour son huitième de finale jeudi.

Programme TV

Cameron Norrie – Valentin Vacherot

Huitième de finale du Masters 1000 de Paris

Jeudi 30 octobre

A partir de 11 heures

Sur Eurosport, disponible via MyCanal