Masters 1000 de Paris : Valentin Vacherot s'impose une nouvelle fois contre son cousin Arthur Rinderknech

Valentin Vacherot affrontera mercredi Cameron Norrie. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Comme à Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot a battu son cousin français Arthur Rinderknech (6-7, 6-3, 6-4), mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Bis repetita. Un peu plus de deux semaines après sa victoire à Shanghai, Valentin Vacherot a une nouvelle fois battu son cousin Arthur Rinderknech ce mercredi lors du deuxième tour du Masters 1000 de Paris, en trois sets (6-7, 6-3, 6-4). 

Comme lors de leur improbable finale au Masters 1000 de Shanghai mi-octobre, le 40e joueur mondial, âgé de 26 ans, a cédé la première manche à l'issue d’un tie-break où le Français a repoussé trois balles de set.

un long combat de 2h54

Sur le court central de La Défense Arena, bouillant pour cette nouvelle cousinade, Valentin Vacherot a repris le dessus en breakant son cousin très tôt dans la deuxième manche.

Dans la dernière manche, alors qu’il menait 3-1, le droitier s’est fait peur en laissant son cousin revenir mais il a finalement écarté le danger avant de s'offrir le match sur le service de son cousin au bout d’un long combat de 2h54.

Valentin Vacherot retrouvera en huitièmes de finale le Britannique Cameron Norrie, qui a créé la sensation en renversant mardi soir le n°1 mondial Carlos Alcaraz.

TennisValentin VacherotArthur RinderknechSport

