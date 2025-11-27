France – Tunisie, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Championne du monde en titre, l’équipe de France affronte la Tunisie, vendredi 28 novembre, pour le premier match du Mondial féminin de handball 2025.

La défense du titre commence. L’équipe de France, championne du monde en titre, dispute son premier match du Championnat du monde féminin de hanball 2025 face à la Tunisie, ce vendredi 28 novembre, à Bois-le-Duc (Pays-Bas).

Médaillées d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, les Bleues de Sébastien Gardillou remettent donc leur titre mondial en jeu. Pour cette défense, les Tricolores seront privées de quatre cadres : Laura Glauser, blessée, Estelle Nze Minko, Chloé Valentini et Laura Flippes, toutes les trois en congé maternité.

A noter l’absence de Grace Zaadi, handicapée par une béquille, mais qui pourrait faire son retour pendant la compétition. L’entraîneur ayant le droit à cinq remplacements dans son groupe de 18 joueuses.

Programme TV

France – Tunisie

Mondial féminin de handball 2025

Vendredi 28 novembre

21h sur beIN Sport et TFX