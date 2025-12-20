Boxe : les images impressionnantes du terrible KO subi par Jake Paul (vidéo)

Anthony Joshua, ancien champion britannique des poids lourds IBF, WBA et WBO, a battu Jack Paul, l'ex-youtubeur américain devenu boxeur, par KO, ce vendredi 19 décembre, en Floride (États-Unis).

Un coup décisif. Après six victoires d'affilée, Jake Paul, l'ancien youtubeur américain reconverti en boxeur, a été envoyé au tapis pour la première fois de sa carrière professionnelle, ce vendredi 19 décembre, par Anthony Joshua, médaillé d'or olympique en 2012 et ancien champion du monde unifié IBF, WBA et WBO.

Après quatre chutes, l'ancien créateur de contenu a subi un KO à 1 min 31 s du sixième round dans cette confrontation initialement prévue en huit rounds, diffusée par Netflix.

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JAKE PAUL JUST GOT ABSOLUTELY KNOCKED OUT BY ANTHONY JOSHUA



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Une victoire contre Mike Tyson l'année dernière

«Je crois que j'ai la mâchoire cassée, d'ailleurs», a-t-il d'ailleurs déclaré lors de son interview sur le ring, la bouche en sang. Malgré cette défaite écrasante, il a affirmé viser le titre mondial des poids lourds-légers.

À l'issue de ce combat très médiatisé, le vainqueur de 36 ans a reconnu que «ce n'était pas ma meilleure performance». «L'objectif final était de coincer Paul, de le plaquer au sol et de le blesser [...] Ça a pris un peu plus de temps que prévu [...] Mais finalement, mon direct du droit a fait mouche».

Grand outsider avant le combat, Jack Paul devait initialement se mesurer à l'Américain Gervonta Davis, autre boxeur renommé mais d'une catégorie de poids nettement inférieure, avant de se raviser le mois dernier à la suite de nouvelles accusations de violences domestiques contre le sportif.

Son palmarès comprenait notamment une victoire à l'unanimité face à l'ancien champion des poids moyens Julio Cesar Chavez Jr. en juin dernier et contre la légende de la boxe Mike Tyson, alors âgé de 58 ans, par décision unanime, le 16 novembre 2024.