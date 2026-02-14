Voici trois choses à savoir sur la vice-championne olympique du sprint au biathlon ce samedi.
Notre article ici.
Ce samedi 14 février, Lucas Pinheira Braathen est entré dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver en remportant le slalom géant des JO 2026 de Milan-Cortina.
Les explications dans notre article ici.
Grâce aux deux nouvelles médailles décrochées sur le biathlon, la délégation française compte désormais 12 médailles. Le record est de 15.
Océane Michelon en argent et Lou Jeanmonnot en bronze sur le sprint du biathlon. C'est la Norvégienne Maren Kirkeeide qui prend l'or !
L’heure de départ du sprint femmes :
Lou Jeanmonnot : 15h06
Julia Simon : 15h09
Océane Michelon : 15h13
Justine Braisaz-Bouchet : 15h15
Le skieur brésilien Lucas Pinheiro Braathen, sacré dans le slalom géant des Jeux de Milan Cortina devant les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard, a offert à l'Amérique du Sud sa première médaille olympique de l'histoire aux Jeux d'hiver, samedi à Bormio.
Malgré une très belle deuxième manche, le Français Léo Anguenot est hors du podium du slalom géant
Pour rappel, le Français Léo Anguenot avait réalisé le cinquième temps de la première manche.
La Française n'a pas pu retenir ses larmes après sa quatrième place aux bosses parallèles.
Notre article complet ici.
La Française n'aura pas de médaille pour un petit point. Très grosse déception pour elle.
C'est l'Australienne Jakara Anthony qui décroche l'or.
La Française Perrine Laffont a été éliminée lors des demi-finales des skis de bosses parallèles. Elle se battra pour une médaille de bronze lors de la petite finale qui aura lieu dans les prochaines minutes.
La Française Perrine Laffont s'est qualifiée de justesse pour les demi-finales des skis de bosses parallèles en battant l'Américaine Tess Johnson 18 à 17.
Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen est arrivé en tête de la première manche du slalom géant devant le favori Marco Odermatt à 95 centièmes d’écart et un autre Suisse, Loïc Meillard, à une seconde et 57 centièmes.
Le Français Léo Anguenot occupe la 5eme place à une seconde et 91 centièmes du skieur brésilien.
La seconde manche du slalom géant doit débuter à 13h30.
La Française Perrine Laffont s'est qualifiée pour les quarts de finale des skis de bosses parallèles.
En revanche, l'autre Française engagée en huitièmes de finale, Camille Cabrol, a été éliminée.
Les Françaises Camille Cabrol et Perrine Laffont se sont qualifiées en huitièmes de finale des skis de bosses parallèles.
En revanche, la Française Marie Duaux a été éliminée au stade des seizièmes de finale.
Les huitièmes de finale débuteront dès 11h.
L’épreuve des bosses en parallèle chez les femmes va bientôt débuter, avec trois Françaises au programme des seizièmes de finale.
La première, Camille Cabrol (18e au classement) affrontera la Japonaise Rino Yanagimoto (10) à 10h33, puis Perrine Laffont (5) défiera l’Autrichienne Katharina Ramsauer (27) à 10h36 et Marie Duaux (23) affrontera la Canadienne Maia Schwinghammer (9) à 10h39.
En attendant cette nouvelle journée, que l'on espère riche en médailles tricolores, la France a fait un gros bond hier et se retrouve désormais en quatrième position.
Le tableau des médailles complet ici.
Le slalom géant hommes en ski alpin lance la journée dès 10 heures avec la première manche (la deuxième à 13h30) et Marco Odermatt est attendu pour un duel avec le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, qui peut marquer l'histoire de son pays.
Médaillée de bronze (derrière les Américaines Elizabeth Lemley et Jaelin Kauf) au terme d’une journée complètement folle mercredi, Perrine Laffont (accompagnée de Camille Cabrol et Marie Duaux) sera au départ d'une toute nouvelle épreuve, intronisée cette année aux JO : les bosses parallèles.
Deuxième week-end de compétition à Milan-Cortina. Après une première semaine marquée par les titres des Bleus en relais mixte de biathlon et le doublé de Julia Simon et Lou Jeanmonnot sur l’individuel, les filles de l’équipe de France féminine retrouvent la compétition avec le sprint.
Ce samedi 14 février, les amoureux des JO 2026 vont se régaler lors de cette nouvelle journée, avec du biathlon, du hockey sur glace ou encore du ski alpin.