Premier League : ce joueur d'Arsenal devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition (vidéo)

Max Dowman est devenu ce samedi le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Âgé de 16 ans et 73 jours, le milieu offensif anglais a inscrit pour Arsenal le but du break, rapprochant un peu plus les Gunners d'un premier titre depuis 2004.

16 ans et 73 jours. Ce samedi 14 mars 2026, à l'occasion de la 30e journée de Premier League, Max Dowman est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition, alors qu'Arsenal accueillait Everton. 15 minutes après son entrée en jeu, l'international anglais U19 a inscrit le but du break dans le temps additionnel.

MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeaguepic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Un record vieux de plus de 20 ans

Après un corner défensif où le gardien d'Everton, Jordan Pickford, est monté afin de repartir de l'Emirates Stadium avec le point du nul, Max Dowman est rapidement parti en contre-attaque. En poussant le ballon de la tête, l'Anglais élimine d'abord l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko.

Puis, Kiernan Dewsbury-Hall se troue complètement en tentant un tacle, que Max Dowman parvient à esquiver aisément. Le jeune joueur de 16 ans n'a plus qu'à continuer sa course jusqu'au but vide. Ce deuxième but pour Arsenal est primordial dans la course au titre avec Manchester City.

Né en 2009 et alors qu'il n'a joué que 43 minutes en Premier League, Max Dowman a ainsi battu le record de James Vaughan (16 ans et 270 jours) en 2005, ancien attaquant anglais d'Everton.

16 - At 16 years and 73 days, Max Dowman has become the youngest scorer in Premier League history. Future. pic.twitter.com/71VkKePZkU — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2026

Déjà le joueur le plus jeune en Ligue des champions

Cette saison, Max Dowman a été utilisé sept fois par l'entraîneur espagnol des Gunners, Mikel Arteta, toutes compétitions confondues.

Le milieu offensif anglais ne cesse de battre des records de précocité. Le 4 novembre 2025, Max Dowman était devenu, à 15 ans et 308 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions en entrant en jeu à la 73e minute contre le Slavia Prague.

Grâce à leur victoire (2-0), les hommes de Mikel Arteta prennent un peu plus d'avance sur les Cityzens, malgré un match de retard. Arsenal n'a plus remporté la Premier League depuis 2004.