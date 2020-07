Vidéo : les premières images de la série sur Donald Trump et James Comey

Une bande-annonce qui ne devrait pas plaire au président américain. Donald Trump et l'ancien directeur du FBI James Comey sont au centre d'une toute nouvelle mini-série prévue pour le 27 septembre prochain. Les premières images de celle-ci ont été dévoilées par Showtime ce 29 juillet.

L'on peut y voir Jeff Daniels (The Newsroom, Seul sur Mars, Dumb and Dumber) interpréter celui qui dirigeait l'agence au coeur de l'enquête russe contre Donald Trump. Le président, lui, sera joué par Brendan Gleeson (Harry Potter, Gangs of New York). La bande-annonce laisse cependant un relatif mystère sur le maquillage qui lui a été apposé, en le laissant continuellement de dos, dans l'obscurité, ou en évitant les gros plans. Il faut dire que les fois où d'autres acteurs se sont grimés en Donald Trump, l'objectif était avant tout de le caricaturer.

The Comey Rule, qui sera donc diffusée à un mois de l'élection présidentielle, retracera la relation entre les deux hommes, qui s'étaient soldée par le limogeage du directeur du FBI. Ce dernier a ensuite plusieurs fois témoigné contre le pensionnaire de la Maison Blanche pour ses actions depuis son arrivée au pouvoir en 2016.

Mais selon le réalisateur de la série Billy Ray (scénariste de Le cas Richard Jewell ou Hunger Games), les critiques pourront venir aussi bien des républicains que des démocrates. Dans une interview donnée à Vanity Fair, il déclare : «tout le monde pourra détester quelque chose là-dedans, et je sais que qu'il y aura des préjugés par beaucoup de personnes qui pensent connaître Comey, ou qui pensent connaître Trump, et je pense que c'est exactement ce qu'il s'est passé en 2016». En pleine campagne qui polarise l'Amérique, The Comey Rule ne viendra donc pas tenter de réconcilier le pays.