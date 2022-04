Les Français passent plus de 60% de leur temps libre devant un écran

Depuis la crise sanitaire, les Français ont changé d’habitudes. Les sorties culturelles sont devenues une exception et la technologie a pris le pouvoir. Pour cause, 60% des Français passent leur temps libre… devant un écran, qu’il s’agit d’un téléphone, un ordinateur ou une tablette.

En moyenne, les Français disposent de 6h15 de temps libre par jour, selon une étude dévoilée jeudi par le Figaro. Sur ce temps, les sorties hors domiciles ne représentent que 17%. En revanche, ce sont les réseaux sociaux qui mènent au classement.

En effet, Facebook et YouTube sont les supports les plus utilisés. En deuxième position, on retrouve l’intérêt pour l’actualité. Celui-ci concerne majoritairement les plus âges ainsi que les jeunes âgés de 15-24 ans qui, eux, y consacrent 2,3% de leur temps libre.

Vient ensuite le divertissement à la télévision qui se place à la troisième place. Ce sont les émissions de TF1 qui surclassent Netflix et France 2. Dans ce classement, la chaîne M6 vient même après Playstation, Snapchat et TikTok.

Une consommation qui varie selon l’âge

À l’inverse des jeunes, les plus de 60 ans sont encore très attachés à la télévision. Environ sept chaînes figurent dans le top 10 de leurs principaux supports médias. Les plate-formes, les consoles et les réseaux sociaux sont, en revanche, les trois premiers intérêts des 15-24 ans.

Enfin, pour les 35-49 ans, ce sont les réseaux sociaux, les plate-formes de streaming et les supports les plus traditionnels comme TF1 et M6 qui dominent le classement.