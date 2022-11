Seine-et-Marne : le village de Compans démuni face aux rodéos urbains

C’est un fléau qui empoisonne des habitants de Compans, en Seine-et-Marne. Riverains et élus dénoncent les rodéos de voitures qui ont lieu tous les week-ends depuis plus d’un an dans leur commune. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir une dizaine de voitures lancées à pleine vitesse sur la voirie.

Sur des images amateures, des rodéos incessants, des dizaines de voitures lancées à pleine vitesse enchaînent les dérapages, à Compans. Une centaine de voitures ont roulé à toute vitesse autour du rond-point de cette zone industrielle, dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Face à ce fléau, les deux policiers municipaux de la commune d’Ile-de-France se sentent impuissants. «Le problème, c’est que c’est en-dehors de nos horaires. Ce qu’on demande, c’est que le commissariat de Villeparisis puisse mettre des effectifs supplémentaires sur le secteur de Compans pour pouvoir remédier à ces rodéos», déclare le brigadier chef Romain Rémy.

Inquiétude des habitants

Les dégâts causés par ces rassemblements urbains se chiffreraient à 100 000 euros. «Ils ouvrent les vannes à incendie, ils inondent la rue pour pouvoir faire leurs glissades, leurs 'drifts' comme ils les appellent et ça dure toute la nuit», rapporte Bruno Angevin, élu en charge de la sécurité à la mairie de Compans.

Un cauchemar pour les habitants. «Avec le bruit des crissements de pneus, on ne peut pas dormir», rapporte Olivier, qui habite à 300 mètres des rodéos sauvages. Une source d’inquiétude également pour le maire PCF de Compans, Joël Marion, qui s’inquiète de la tournure dramatique que pourraient prendre les événements. «Dans cette zone, nous avons des habitants qui travaillent nuit et jour, y compris pendant les rodéos. Un jour, il y aura des accidents mortels qui toucheront des petits salariés», prévient l’élu.

Un durcissement de la législation a été voté par l’Assemblée nationale, jeudi 17 novembre. La mesure va permettre de confisquer les véhicules des «pratiquants de rodéos urbains», même quand ils n’ont pas été utilisés lors de l’infraction.