Paris : une fromagerie vandalisée par des vegans

Dans le XXe arrondissement de la capitale, une fromagerie a été vandalisée. Des messages ont été tagués sur la devanture par des militants «Fromage = Carnage», «Eleveurs = Violeurs».

Ces actes se multiplient selon le maire de l’arrondissement, Eric Pliez. «La passion pour une cause ne justifie en rien de tels actes de vandalisme. On est dans une période de crise, les commerçants ont déjà beaucoup souffert. C’est surprenant, choquant et inacceptable». La présidente de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), Christiane Lambert a également dénoncé ce vandalisme. «C’est d’une violence inouïe, c’est totalement décalé.»