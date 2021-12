Covid-19 : vers un report de la rentrée scolaire ?

Dans une tribune publiée dimanche dans le JDD, 50 soignants appellent à un report de la rentrée scolaire, jusqu'ici fixée au lundi 3 janvier.

Ils s'inquiètent de la circulation du virus dans les écoles et craignent une vague «inédite» d'hospitalisations d'enfants dans les semaines à venir.

Mais la piste du report de la rentrée scolaire est loi de faire l'unanimité. En particulier les parents, qui devront de nouveau jongler entre leur travail et la scolarité de leur enfant.

Pour certains enseignants, le décalage de la rentrée n'est pas non plus souhaitable en vue des examens à venir. «Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi des examens qui arrivent très bientôt, le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars», Jean-Rémi Girard, professeur de lettres au lycée et président du SNALC (Syndicat national des lycées et collèges).

Professeurs et médecins s'accordent toutefois sur un point : ils réclament au gouvernement des purificateurs d'air dans les classes et un nouveau protocole sanitaire.

Nouveau Conseil de défense sanitaire

Face à la flambée épidémique, un nouveau Conseil de Défense sanitaire se tient ce lundi 27 décembre et le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures dans la foulée.