«Les jeunes de 15 ans sont de nos jours plus armés que la police», déplore cette habitante d’une cité marseillaise

À Marseille, à Nîmes, ou encore à Nantes, le nombre d’innocents tués augmente à cause des points de deal. Dans la cité phocéenne, après le décès de la jeune Socayna, les voisins témoignent leur inquiétude face à l'insécurité.

Une blessure vive. Depuis la mort de Socayna 24 ans à Marseille, dans la cité Saint-Thys, toute la résidence est plongée dans le deuil.

Cette cité marseillaise pourtant calme du 10e arrondissement a vécu l'horreur dans la soirée du dimanche 10 septembre, lorsque l'étudiante a été mortellement touchée par une balle perdue, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre au domicile familial.

Le voisinage est abattu : «Je dors avec du Lexomil. Je ferme les yeux, je la vois devant moi, je vois la scène, je vois tout, c'est catastrophique», a témoigné l'une d'entre elles sur CNEWS.

Un trafic venu de l'extérieur

À la tristesse et le deuil s'ajoute la peur, mais aussi la surprise de voir l'insécurité franchir les portes de leur cité pourtant sans problème : «Dans cette cité, les jeunes sont respectables. On les respecte et ils nous respectent, rien à dire», a témoigné un des habitants membre d'une association de quartier.

Pour lui, il ne fait aucun doute : «Ce qu'il s'est passé là vient de l'extérieur». Cette certitude est partagée par l'ensemble des résidents de la cité Saint-Thys, qui affirme que d'autres personnes venues de l'extérieur sont venues implanter le trafic de stupéfiants.

La voisine traumatisée par la mort de Socayna, elle, déplore une inaction de la part de l'État : «L'État ne fait rien du tout. S'il y a un meurtre ils viennent. La police on l'appelle, mais les jeunes de maintenant, à 15 ans ou 16 ans, sont plus armés que la police», s'est-elle indignée.

Face au drame, la cité Saint-Thys reste solidaire et tout le voisinage de Socayna a ouvert une cagnotte pour aider la mère de la jeune étudiante.