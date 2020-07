Coronavirus : un parc d'attractions interdit aux visiteurs de crier dans les montagnes russes

Alors que la plupart des parcs d'attractions japonais ont rouvert, certains demandent à leurs visiteurs de garder la bouche fermée dans les montagnes russes, pour éviter la propagation du Covid-19.

Le parc d'attractions Fuji-Q Highland, qui a rouvert le 1er juin après trois mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, demande à ses clients de ne pas crier, rapporte The Guardian. Mais des visiteurs se sont plaints de cette restriction, affirmant qu'il est impossible de rester silencieux sur les manèges et en particulier sur les montages russes Fujiyama. Baptisées ainsi du fait de leur proximité avec le mont Fuji, celles-ci étaient les plus rapides et les plus hautes du monde lorsqu'elles ont ouvert en 1996. Longues de deux kilomètres, elles atteignent des vitesses de 130 km/h et chutent même de 70 mètres de haut.

Suite à ces plaintes, le parc a diffusé une vidéo montrant deux cadres supérieurs au visage de pierre, chevauchant les montagnes russes et exhortant les visiteurs à les imiter et «garder leurs cris à l'intérieur» :

Fuji-Q Highland a de plus lancé une campagne qui consiste à ce que les clients silencieux se filment sur le manège pour participer à un tirage au sort, avec des billets gratuits pour le parc à la clé. Une porte-parole du parc d'attractions a déclaré au journal britannique que la réaction à la campagne avait été encourageante, même si certains clients n'étaient toujours pas satisfaits.

PAS DE CRIS NON PLUS POUR LES FOOTEUX

Les amateurs de sensations fortes ne sont pas les seuls à être réduits au silence. En effet, dans les stades de foot, les supporters sont interdits de chants. C'est l'un des comportements prohibés par un document de 70 pages comprenant les mesures anti-virus pour les joueurs, les fans et le personnel de la J League, le championnat japonais de football professionnel masculin. Les applaudissements ou encore l'agitation de drapeaux sont également bannis.

«Si les gens enfreignent les règles, nous sommes censés les réprimander, donc nous réfléchissons encore à la manière exacte de réagir», a déclaré Satoshi Kuroda, porte-parole du club Shimizu S-Pulse, ajoutant qu'il est possible que la ligue ne laisse plus entrer de fans, si les règles continuent d'être enfreintes.

