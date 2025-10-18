«Il a donné sa vie pour Israël» : le témoignage bouleversant de la mère d'un jeune Français tué lors des attaques du 7-Octobre

Valentin Eli Ghnassia, qui aurait bientôt fêté ses 25 ans, est décédé lors des attaques du 7-Octobre, a obtenu la nationalité israélienne à titre posthume, grâce à une loi adoptée en novembre 2023 par le Parlement israélien qui porte son nom. Geneviève Molina, sa mère, a salué ce geste.

De la douleur, et une immense fierté. L’œil humide face aux clichés du jeune soldat, Genevieve Molina célèbre tristement l’anniversaire de son fils, qui aurait fêté ses 25 ans. Le jeune Montpelliérain servait dans une unité de combat de l’armée israélienne depuis 18 mois lorsqu’il a choisi, par patriotisme, d’accompagner ses camarades de Tsahal dans le kibboutz Beeri, près de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

Et c'est lors de ces attaques que Valentin Eli Ghnassia est tombé sous les balles du Hamas, figurant ainsi parmi les 1.219 victimes qui ont péri lors de l’offensive du groupe terroriste palestinien.

«J'étais dans une sorte de déni toute la journée»

Geneviève Molina, s’est souvenue auprès de CNEWS de ses derniers échanges avec son fils, la veille des attaques terroristes contre des localités et bases militaires israéliennes. «Coucou maman, à demain», lui avait dit Valentin Eli, comme d’habitude.

«Il avait fini ses 18 mois [de service] et aurait pu ne pas aller à la guerre le 7 octobre 2023. Son commandant lui a laissé le choix, mais il a répondu qu’il voulait défendre son pays», a assuré Geneviève Molina.

Mais rien ne lui laissait présager cette journée d’horreur. «Le 7 au matin, ma fille m’a appelée en disant que ça bardait», s’est remémoré la mère de famille. «Je lui ai répondu de ne pas s’inquiéter, que [Valentin] avait terminé [son service]. Dans ma tête, il n’y avait pas d’inquiétude. J’étais dans une sorte de déni toute la journée, jusqu’au soir où je l’ai attendu au moment du shabbat», a expliqué la mère du soldat.

Cette dernière s’est sentie bien seule ce vendredi soir-là, alors que la nuit approchait, signant le début de la célébration du shabbat. Peu de temps après, elle apprenait que son fils n’était plus.

Une loi chargée de symboles

Si Valentin Eli Ghnassia opérait au sein de Tsahal, il ne disposait pas encore de la nationalité israélienne au moment de sa mort. Il l’a obtenue à titre posthume grâce à la loi «Valentin Eli Ghnassia», votée à l’unanimité par les parlementaires de la Knesset en novembre 2023. Elle permet d’octroyer la nationalité honoraire aux non-citoyens ayant perdu la vie alors qu’ils combattaient dans l’armée ou dans les services de sécurité israéliens.

«La loi a son nom (…) Il était juriste et avait une licence de droit, il aurait adoré. Il avait donné sa vie pour Israël. Dans son cœur, il était Israélien», a salué Geneviève Molina.

Selon les derniers chiffres de Tsahal, 915 soldats sont tombés au combat depuis le 7-Octobre. Plus tôt cette semaine, Israël commémorait le funèbre second anniversaire du massacre perpétré par le Hamas au cimetière du mont Herzl, à Jérusalem.

Le président Isaac Herzog a présenté aux proches des victimes de la guerre ses «excuses, au nom de l’Etat d’Israël», leur promettant d’être «digne de [leur] sacrifice».