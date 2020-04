On a testé Shinsekai, un jeu de plate-formes abyssal sur Switch

Post-apocalyptique et subaquatique. Le jeu Shinsekai met le joueur dans la peau d'un aquanaute en quête d'une échappatoire.

Quelle idée d'incarner un scaphandrier en plein confinement ? Je vous le demande. A la décharge de l'éditeur, Capcom, cette version Switch est en fait l'adaptation du titre sorti l'an dernier sur Apple Arcade.

Un titre original et visuellement splendide

Une belle surprise, qui se cache assez discrètement dans le catalogue du géant japonais, habitué aux titres Triple A (Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter…) et disponible exclusivement en téléchargement (Dommage, on imagine avec délice la jaquette potentielle).

Avec ce titre, l'éditeur de jeux vidéo nous rappelle aussi qu'il sait prendre des risques en développant des univers complexes et originaux (Qui a dit Okami ?).

Dans Shinsekai : Into the Depths, son nom complet, la glace a recouvert la surface de la terre, et les humains ont dû se réfugier dans l'océan. Mais même la mer commence à se transformer, et c'est au tour de l'aquanaute que vous incarnez de voir sa maison sous-marine envahie. il faut s'enfoncer encore dans les profondeurs. Jusqu'où ? Est-il le seul survivant ? La surface est-elle accessible, quelque part ? Seul l'avenir le dira.

Dans une ambiance rétro-futuriste de toute beauté, Shinsekai est une invitation à l'exploration plus qu'à l'action effrénée.

Une difficulté bien dosée

Certains passages sont malgré tout ardus, et il faut se montrer adroit pour avancer, en gérant au mieux ses réserves d'oxygène. L'amélioration de votre équipement, dont votre scaphandre, qui a l'air tout droit sorti de la saga Bioshock (qui va d'ailleurs arriver sur Switch très bientôt), est au cœur de l'aventure. Une montée en puissance savamment orchestrée par les développeurs.

Envoûtant et poétique, Shinsekai : Into The Depths fait partie de ces titres à l'identité particulière, qui combleront les joueurs voulant sortir des sentiers battus.