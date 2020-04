On a testé le Oppo FindX2 Pro, du haut de gamme qui justifie son prix ?

La valse des smartphones haut de gamme se poursuit en ce printemps confiné. Nouvel arrivant dans la liste des mobiles à suivre de près, le nouvel Oppo FindX 2 Pro sera officiellement lancé à partir du 14 mai en ligne, puis le 28 mai en boutiques. Un modèle proposé au prix de 1.199 euros et qui vient tutoyer les stars du secteur.

A quelques semaines de son lancement, nous avons pu le prendre en main et juger de la valeur de ce smartphone premium dont Oppo promet qu'il n'a pas à rougir de ses rivaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'a été laissé au hasard.

D'un point de vue esthétique, ce FindX 2 estampillé Pro (à l'instar du P40 Pro de Huawei, des iPhones 11 Pro d'Apple, du Xiaomi Mi 10 Pro ou encore du OnePlus 8 Pro) et compatible 5G se décline en deux versions, la première faisant à appel à une coque dorsale recouverte d'une matière simulant un cuir d'origine végétale dont la couleur se situe entre le orange et le corail, la seconde en céramique arborant un noir profond. Dans les deux cas, le rendu est flatteur, même si la version «cuir» est plus élégante et se démarque principalement de la concurrence qui n'exploite traditionnellement pas cette matière. Reste que le temps nous dira si ce choix vieillira bien.

Le reste du châssis marie le métal au verre, autour d'une dalle QHD+ à bords incurvés de 6,7 pouces de diagonale. Cette dernière affiche d'ailleurs un petit poinçon en haut à gauche afin d'y loger la caméra à selfies, une touche qui semble être la marque de fabrique de tous les écrans des smartphones chinois de ce début d'année 2020, qui ont abandonné définitivement l'encoche en façade. Comme Samsung et OnePlus, Oppo mise sur un écran doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, afin de fluidifier l'expérience de son mobile, même s'il est ici aussi possible de redescendre à 60 hZ afin d'économiser la batterie.

Une surcouche logicielle réussie

Et puisque l'esthétisme concerne aussi l'interface du mobile, on salue tout particulièrement celle proposée par Oppo. ColorOS 7.1, la surcouche maison qui habille Android, offre des options originales et surtout une manière de customiser de manière simple son interface graphique sans se perdre sous une tonne de menus et sous-menus. Il suffit de pincer l'écran d'accueil avec deux doigts afin de voir apparaître plusieurs menus en surbrillance, ceux-ci autorisant à personnaliser la forme des icônes des applis, des thèmes et fonds d'écrans ou encore l'agencement de l'horloge, météo... Un effort certain a été fait de ce côté-là et il ne concerne pas seulement ce FindX2 Pro, mais l'ensemble de la gamme Oppo. Un bon point.

Un bloc photo soigné

Parallèlement, la partie photo a elle aussi été bien travaillée. Oppo s'appuie ici sur un trio de capteurs. Le premier repose sur 48 Mpixels avec un autofocus efficace qui s'étale sur 100 % des pixels. Le deuxième est un ultra grand angle de 48 Mpixels qui offre un excellent rendu et peut servir de capteur macro à seulement 3 cm du sujet. Enfin, un téléobjectif de 13 Mpixels est proposé, permettant de monter à 10x en hybride et même en zoom 60x en numérique. On apprécie ici le stabilisateur qui fait preuve d'efficacité, notamment pour les vidéos en HDR.

Un super chargeur de 65 W

Dans les entrailles de la bête, le FindX 2 Pro se pare d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G de 12 Go de Ram et 512 Go de stockage. Un bel effort qui devrait lui assurer de tenir le choc des mises à jours dans les quatre à cinq prochaines années. Le Wi-fi 6 est aussi de la partie. Enfin, Oppo a bâti sa réputation sur sa capacité à proposer des super chargeurs pour ses batteries. L'objet arrive donc équipé d'un SuperVOOC 2.0 de 65 W qui, et nous l'avons vérifié, est capable de redonner 60 % de la batterie en moins de 15 minutes et est capable de retrouver la totalité de sa charge en moins de 40 minutes, même en étant totalement déchargé.

Au final, si nous étions dubitatifs sur l'opportunité pour Oppo de proposer un smartphone à 1.199 euros en France, nous avons été agréablement surpris. Les efforts pour offrir un mobile haut de gamme sont réellement présents et tiennent largement la comparaison face aux standards imposés par la concurrence au même tarif. La marque chinoise prouve d'ailleurs qu'elle n'a pas à rougir face aux ténors du marché, avec un FindX 2 Pro qui comptera parmi les références de l'année.

FindX2 Pro, Oppo, 1.199 euros.