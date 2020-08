Fin d’Android sur les mobiles Huawei, quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Le couperet est tombé ce 17 août pour Huawei qui se voit retirer sa licence d'exploitation temporaire d'Android pour ses anciens smartphones. Une décision attendue de la part de Google et qui aura des conséquences importantes pour les utilisateurs des smartphones de la marque chinoise.

Cette annonce survient un peu plus d'un an après la guerre commerciale ouverte par Donald Trump à l'encontre de diverses entreprises chinoises. Un bras de fer qui avait obligé les sociétés américaines qui collaboraient avec Huawei à revoir leur contrat. Google avait alors suspendu la possibilité d'exploiter son système Android sur les futurs modèles de la marque de Shenzhen, mais celle-ci pouvait toutefois continuer à proposer Android avec ses dernières mises à jours sur les modèles sortis avant septembre 2019, dont les fameux P30 et P30 Pro.

Le retrait de la «licence générale temporaire d'exploitation» d'Android est un nouveau coup dur pour Huawei, puisque plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde seront impactés, rapporte le Washington Post. Concrètement, les propriétaires d'un smartphone Huawei qui fonctionne encore sous Android pourront toujours l'utiliser. Toutefois, ils ne pourront plus profiter des dernières mises à jour (sécurité, ergonomies, fonctions...) sous le système d'exploitation de Google. Une nouvelle qui n'impacte pas les derniers modèles, comme la série des P40. Ceux-ci utilisent en effet le nouveau système d'exploitation maison de Huawei qui dispose de son propre magasin d'applications et de mise à jour de sécurité.

Cette nouvelle marque une étape supplémentaire dans la guerre menée par Washington envers Pékin, accusé d'espionnage par Donald Trump. Le président américain a récemment lancé les mêmes accusations envers la société ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok, mais aussi d'Alibaba, grand concurrent d'Amazon. De son côté, Huawei que l'on pourrait penser en pleine crise n'a pas vécu 2020 sur la mauvaise pente. Le constructeur chinois est même devenu, pour la première fois, au 2e trimestre le n°1 mondial du marché des mobiles, devant le coréen Samsung. Toutefois, ses ventes chutent tout de même de 5 % par rapport à la même période en 2019, subissant les effets de la crise sanitaire mondiale.