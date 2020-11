Macbook Air M1 : le dernier ordinateur d'Apple propose-t-il de vrais changements ?

Annoncée en grande pompe par Apple, la fabrication de sa propre puce maison - baptisée M1 - pour ses ordinateurs accompagne le lancement d'un nouveau MacBook Air. Un ordinateur portable que nous avons pu tester en avant-première.

Car si esthétiquement absolument rien ne change par rapport à la précédente version du MacBook Air sorti en mars dernier, c'est bien dans les entrailles de ce laptop vendu à partir de 1.129 euros que la firme à la pomme introduit des nouveautés, tout en présentant le tout nouveau système MacOS 11 Big Sur.

La puce M1 est-elle plus puissante ?

L'ordinateur portable de 13,3 pouces phare d'Apple est aujourd'hui présenté comme le premier modèle nomade intégrant la fameuse puce M1, vendue comme la puce la plus puissante jamais fabriquée par Apple. A titre de comparaison, si l'A14 Bionic (elle aussi fabiquée par Apple) qui équipe les derniers iPhone 12 compte 11,8 milliards de transistors, la puce M1 en recense 16 milliards, gravés à 5 nanomètres. Une prouesse encore rare.

«La puce M1 assure donc des performances de traitement jusqu’à 3,5 fois plus rapides, des performances graphiques jusqu’à six fois plus rapides et un apprentissage automatique jusqu’à 15 fois plus rapide, tout en offrant une autonomie jusqu’à deux fois plus longue que les Mac de génération précédente», affirme Apple. Des chiffres impressionnants sur le papier mais qui restent toutefois flous pour le quidam.

Pour notre part, nous nous sommes concentrés sur la comparaison avec un MacBook Air équipé d'un processeur Intel Core i5 1,1 Ghz quatre cœurs vendu 1.250 euros sur l'Apple Store en septembre dernier. Un modèle qui ne fonctionne toutefois pas sous le même OS, puisque ce dernier utilise MacOS Catalina 10.15.7, tandis que le tout nouveau MacBook Air sous M1 est livré directement avec MacOS 11.0.1 BigSur sur lequel nous reviendrons plus tard.

Pour éprouver certains usages, nous avons comparé les performances au lancement de la machine mais aussi sur certains jeux vidéo (le tout nouveau The Pathless disponible sur Apple Arcade et le jeu de stratégie Crusader Kings III).

A l'allumage de l'ordinateur l'avantage n'est toutefois pas à la faveur du nouveau MacBook Air M1. Le modèle Intel n'a mis que 12,54 secondes pour accéder à la session de démarrage, contre 14,76 secondes pour la version M1. Toutefois, la version Intel ajoute quelques secondes supplémentaires pour charger les paramètres de l'utilisateurs une fois le mot de passe tapé, tandis que la version M1 passe directement au bureau après avoir entré le mot de passe. Un indicateur intéressant car il permet de prendre conscience de la souplesse de MacOS 11 sur ce point.

Parallèlement, du côté des jeux. Nous n'avons noté aucune différence pour le lancement de The Pathless, ni aucune baisse de qualité graphique ou de framerate (nombre d'images par seconde) sur les deux plates-formes. Toutefois, le jeu Crusader Kings III était ici plus à son aise sur la puce M1, puisqu'il était possible de jouer en mode qualité élevée sans éprouver de ralentissements, quand la version Intel qui s'appuie sur un GPU Intel Iris Plus Graphics 1536 Mo restait plus agréable à jouer avec une qualité moyenne. Il y a donc bien une différence de puissance et d'architecture entre les deux modèles. Rappelons toutefois que le jeu vidéo n'est pas le fort d'un MacBook Air destiné davantage à des usages bureautiques et multimédia.

un MacOS 11 Big Sur plus proche d'iOS

La vraie nouveauté visuelle pour les amateurs de l'univers Mac reste avant tout l'intégration de MacOS 11 Big Sur. Un système pensé pour offrir une navigation plus fluide et qui s'inscrit surtout tout droit dans l'esthétique et l'ergonomie d'iOS14 présent sur iPhone et iPad. Apple a ainsi repensé les icônes à la manière des carrés à bords arrondis que l'on a sur les écrans des mobiles signés Apple.

Une continuité qui se retrouve aussi dans certains aspects, puisqu'on a droit ici à un centre de notifications et un réglage des paramètres (son, luminosité,...) très proches de l'expérience iOS14. A tel point qu'on a presque envie de toucher l'écran pour interagir avec, sauf que celui-ci n'est pas tactile... dommage.

Et pour les habitués des appareils Apple, on retrouve ici vite ses marques. La société de Cupertino entend en effet marier au mieux l'usage de ses appareils pour offrir une continuité sur le plan ergonomique. Il est ainsi possible de retrouver tous les widgets (fenêtres d'informations) que vous avez déjà sur votre iPhone si vous en posséder un. Tandis que l'ajout des services Apple (Music, TV+, Arcade, Pay...) se fait sans réel changement d'interface. Une ergonomie «iPhonesque» qui se retrouve également dans les messages puisque ceux-ci n'apparaissent plus avec un côté courriel, mais bien en suivant le modèle des iPhone, rendant la chose plus conviviale.

Safari évolue également avec une version 14 revue et corrigée, promettant d'afficher les pages web bien plus rapidement, mais aussi de traduire les pages en langues étrangères (comme le propose Google Traduction dans Chrome). Il suffit également de cliquer sur le petit symbole en forme de bouclier posé à côté de l'URL pour savoir quels cookies viennent vous pister lorsque vous accédez à une page. Il est même possible d'être alerté si l'un de vos mots de passe sur un compte est compromis. Un bon point.

Une ergonomie prometteuse

A l'heure du bilan, on comprend surtout mieux pourquoi Apple s'oriente vers une architecture maison. La puce M1 booste réellement les capacités du MacBook Air, mais c'est surtout la manière dont MacOS 11 Big Sur porte l'ergonomie et l'usage des applications qui séduira les fidèles d'Apple. La simplicité d'usage et la fluidité de l'ensemble restent dans la ligne directrice de la marque qui s'enfonce toutefois vers un usage encore plus exclusif autour de ses OS.

Les réfractaires continueront donc de préférer la liberté proposée sur Windows ou Linux, plus permissifs. Il apparait surtout intéressant de voir comment Apple développera sa technologie pour marier toujours plus son écosystème autour de sa famille de produits.

MacBook Air avec puce M1, Apple, à partir de 1.129 euros.