HomePod Mini : la petite enceinte d'Apple se fait-elle entendre ?

Apple poursuit ses efforts dans le secteur des enceintes connectées. Après un premier HomePod au design compact mais tout de même imposant, la firme à la pomme livre ce lundi 16 novembre une version «Mini» que nous avons pu tester en avant-première.

Commercialisé au prix de 99 euros, ce modèle gros comme une orange se fait discret pour se glisser dans toutes les pièces et agrémenter le multiroom des maisons. Surtout, l'objet met particulièrement en avant Siri, le célèbre assistant virtuel d'Apple.

Une installation toujours aussi simple

© Apple

Il est dans l'ADN d'Apple de simplifer au maximum notre rapport à la technologie. On l'avait déjà vu avec le premier HomePod (2018), il suffit de brancher l'enceinte puis d'approcher son iPhone ou un iPad pour que l'enceinte soit automatiquement détectée. Et pour celles et ceux qui achèteraient plusieurs HomePod Mini, l'application «Maison» permet de gérer facilement le multiroom en précisant que telle ou telle enceinte est située dans telle ou telle pièce (cuisine, séjour, salle de bain...).

Le tout permettant de demander à Siri de faire suivre la musique dans la pièce où l'on se trouve, par la commande vocale «Dis Siri, joue ça dans la cuisine» par exemple ou bien «Dis Siri, joue ça dans l'ensemble de la maison». Il est tout aussi simple de créer une paire stéréo en choisissant de mettre deux HomePod Mini dans une même pièce. L'application va alors proposer d'appairer les enceintes en stéréo et de préciser laquelle est située à droite et celle à gauche.

une qualité sonore équilibrée

© n.cailleaud/CNEWS

Pour 99 euros, le HomePod Mini se veut un produit démocratique au regard de la politique tarifaire habituelle d'Apple qui lorgne surtout vers le haut de gamme. Reste que la marque n'en fait pas pour autant un produit au rabais. L'idée étant surtout de populariser les services de la firme à la pomme dont Apple Music, sa plate-forme de streaming audio.

Nous avons essayé cette enceinte en mode mono et en stéréo (avec un second HomePod Mini). Dans le premier cas, il s'en dégage une belle présence sonore avec un équilibre bien contenu entre les mediums et les aigus. Heureusement ou malheureusement selon vos goûts musicaux, sachez que le HomePod Mini dégage tout de même un son qui met davantage en valeur les basses. Et si les fans de musique électro, R'n'B, rap, techno ou pop apprécieront, les jazzman, les amateurs de classique et les métalleux devraient tout de même tiquer un peu plus sur le rendu de leurs morceaux favoris.

La signature sonore est donc davantage tourner vers des styles musicaux modernes pour séduire la nouvelle génération. A ce titre, Apple semble viser particulièrement les ados et les étudiants qui veulent une petite enceinte connectée dans leur chambre. Du côté du son stéréo, les HomePod Mini dégagent un autre charme et la puissance sonore est au rendez-vous, compte-tenu de leur taille.

Un design simple et élégant

Du côté du design, Apple reste dans la sobriété. Une grille en tissu doux tapisse ainsi la sphère du HomePod Mini. La même que celle utilisée sur le HomePod classique et qui présente l'avantage de protéger le système des éclaboussures. Sur le dessus, on retrouve une surface tactile avec un genre d'écran scintillant de différentes couleurs dès que Siri est activé. Cela pour lui donner une forme de présence intéressante. En outre, on retrouve les deux boutons tactiles + et - pour monter ou baisser le volume manuellement.

Le choix discutable d'une enceinte filaire

© n.cailleaud/CNEWS

Ne pensez toutefois pas apporter le HomePod Mini au bord de la plage ou pour égayer des soirées camping. Malgré sa petit taille, cette enceinte se branche exclusivement sur le courant ou tout autre système capable d'accueillir son câble USB-C. Sans doute pour lui donner toute sa puissance sonore. Mais ce choix reste discutable tant sa compacité en ferait un compagnon idéal pour les mélomanes nomades. D'autant que la concurrence se positionne déjà sur ce créneau, à l'image des enceintes WonderBoom 2 d'Ultimate Ears. Sachez également que le packaging du HomePod Mini contient bien à adaptateur secteur USB-C. Les HomePods Mini ont donc vocation à rester à la maison, tout un symbole de ce monde confiné.

Des interactions poussées avec Siri

Si les HomePods sont les parfaits alliés d'un abonnement Apple Music, c'est bien Siri qui est ici chargé de jouer les chefs d'orchestre. Apple a également ajouté un certain nombre d'interactions pour son enceinte qui peut désormais relayer des messages vocaux à l'ensemble des membres du foyer possédant un appareil Apple, à l'image de la fonction «interphone».

Ainsi, prononcez « Dis Siri, interphone qu'il est temps d'arrêter de jouer aux jeux vidéo on va partir pour l'école». Si les enfants jouent sur un iPad par exemple ou que votre ados à son iPhone entre les mains, ceux-ci recevront tous d'un coup cette notification par le biais d'un message. A noter qu'il est toujours possible d'interagir avec Siri pour plusieurs questions. Les micros intégrés au HomePod Mini peuvent ici distinguer votre voix même lorsque de la musique est diffusée à plein tube.

A l'heure du verdict, le HomePod Mini possède des atouts convaincants pour se positionner sur le marché très concurrentiel des enceintes connectées. Sa compacité et son tarif abordable y comptent pour beaucoup, d'autant que ses capacités sonores ne sont pas en reste. Le produit s'adresse donc d'abord aux abonnés au service de streaming audio Apple Music et aux futurs nouveaux. Les habitués de la marque californienne ne seront pas déroutés, avec une logique qui démocratise ses services dans la lignée des derniers iPhone SE, 12 Mini et des iPad. Seule ombre au tableau, un produit de cette taille doté d'une batterie aurait été intéressant, mais on imagine que le prix aurait grimpé en conséquence.

HomePod Mini, Apple, 99 euros.