Noël 2020 : les 10 meilleurs jeux de l'année sur Xbox One

Profitant d'un parc encore bien installé, les consoles Xbox One passent la main aux Xbox Series X et S. Et avec elles, c'est tout un cortège d'excellents jeux qui suit la transition. Voici donc les titres Xbox One qui ont marqué l'année 2020.

Il est à noter que ce classement ne prend pas en compte Cyberpunk 2077, prévu pour le 10 décembre et que nous n'avons pas encore pu tester.

Ori and the Will of the Wisps

Jeu de plates-formes magnifique et hardcore, Ori revient dans un nouvelle épisode, toujours splendide, mais bien plus accessible disponible sur Xbox One et PC. C’est une école à part entière qui compte de nombreux adeptes. Celle des jeux vidéo dits «exigeants». Doux euphémisme pour dire que jouer peut vite devenir une épreuve. Ces titres demandent une parfaite maîtrise de la manette, une patience et une dextérité sans faille.

Au-delà des vaines polémiques sur la présence d’un véritable mode facile que les réseaux sociaux ne manqueront pas de relayer, Ori and the Will of the Wisps pourrait bien fédérer tous les joueurs. La nouvelle production des Autrichiens de Moon studio développe l’univers d’Ori, son gameplay aussi, bien plus riche, tout en livrant une aventure toujours magnifique bercée par une bande originale magique. Une chose est certaine, vous n’avez plus de bonne raison de ne pas vous y mettre.

Ori and the Will of the Wisps, Microsoft, sur Xbox One et PC.

assassin's creed valhalla

Après avoir sillonné les terres d’Egypte ou de la Grèce au temps de l’Antiquité, la saga Assassin’s Creed revient en Europe et plus précisément sur les rives de l’Angleterre au IXe siècle. Une époque où les Vikings n’hésitaient pas à quitter les terres glacées de ce qui deviendra la Norvège pour embarquer sur leur drakkar et faire couler le sang.

Si les premiers pas du héros ou de l'héroïne (c'est au choix) commencent dans le grand froid, c'est bien à son arrivée sur les terres plus clémentes de la vieille Angleterre que l'on profite au mieux de son monde ouvert et de son histoire brutale. Un épisode épique et inoubliable.

Assassin’s Creed : Valhalla, Ubisoft, sur Xbox One, Xbox Series X-S, PC et Stadia.

Doom Eternal

Jeu culte et fondateur du genre FPS, Doom, sorti en 1993, avait apporté aux joueurs l'idée d'un gameplay brutal, frénétique et gore. Un héritage que la sortie de Doom Eternal, sur consoles et PC, ne viendra pas ternir. Le studio Id Software remonte en effet sur le ring, bien décidé à reprendre le titre de champion des FPS frénétiques. Et si Doom Eternal montre ses muscles grâce à une ambiance particulièrement léchée et un moteur 3D solide, le studio a décidé d'injecter une bonne dose de neurones dans son gameplay.

Que le fans se rassurent, Doom Eternal reste l'expérience viscérale promise par Id Software. Le jeu de ne faillit pas et reste sur des bases solides, avec une histoire plutôt bien écrite pour un FPS de ce genre. Impressionnant sur le plan graphique, le titre s'offre aussi un gameplay plus sophistiqué et un nouveau maître étalon dans une saga qui a su de renouveler.

Doom Eternal, Id Software/Bethesda, sur Xbox One, compatible Series X/S, aussi sur PS4 et PC.

Resident Evil 3

Et dire que tout a aussi commencé par un virus... La saga horrifique Resident Evil se rappelle à nos bons cauchemars. Le remake du 3e opus canonique de la série entend encore nous faire trembler sous la couette. Après la sortie début 2019 de l'excellent Resident Evil 2 Remake, l'éditeur japonais poursuit la remise à jour de sa franchise phare. Capcom fait ici l'effort d'assurer une refonte totale de ses jeux, dont le gameplay original aurait été trop vieillissant pour la génération actuelle de gamers.

Au jeu des différences, on soulignera que RE 2 Remake profitait de plus d'emphase dans son scénario, tandis que ce 3e volet perd cet atout. Mais il ne faut pas s'y tromper, le dernier titre de Capcom reste un excellent cru, à la fois sanglant, réussi et bien rythmé, qui offre une virée haletante en enfer. Il est à noter que le jeu est accompagné d'un mode multijoueur (téléchargeable à part) baptisé Resistance. Celui-ci s'avère sympathique sans être mémorable et repose sur des parties asymétriques en quatre contre un, où quatre joueurs doivent unir leur force pour s'opposer à un cinquième joueur qui incarne un monstre puissant.

Resident Evil 3 Remake, Capcom, sur Xbox One, compatible Series X/S, aussi sur PS4 et PC.

yakuza like a dragon

Un vent nouveau souffle sur la saga Yakuza qui passe du cadre du jeu d'action-aventure à celui du jeu de rôle au tour par tour dans un nouvel épisode intitulé Like a Dragon. Un virage qui peut surprendre, mais qui n'est pas synonyme de jeu pantouflard pour autant. Tout le talent du Ryû ga Gotoku Studio est là pour faire de cet épisode un véritable feu d'artifice où l'on ne s'ennuie jamais. Les développeurs portent leur espoir sur un nouveau héros en la personne d'Ichiban Kasuga. Un yakuza à la tête dure et au cœur tendre.

Dans son esthétique et dans son âme, Yakuza : Like a Dragon est un hommage au Japon et à ce que ce pays a su apporter aux jeux vidéo durant ces quarante dernières années. Les clins d'œil y sont d'ailleurs nombreux. Mais c'est surtout dans le rythme de son scénario qu'il puise sa force.

Yakuza Like a Dragon, Sega, sur Xbox One et Series X/S et PS4 (sur PS5 en mars 2021).

f1 2020

On ne présente plus la franchise de Codemasters dédiée à l'univers de la F1. Si la saison actuelle a été chamboulée par la crise sanitaire, il n'en demeure pas moins que les passionnés de cette discipline peuvent aussi se rabattre sur leurs consoles et PC. F1 2020 reste à ce jour LA simulation de l'année, avec un tableau presque sans fausse note. Si le réalisme atteint ici un niveau salutaire, on soulignera le plaisir de jeu présent à tous les niveaux de difficultés, que ce soit pour les joueurs occasionnels ou pour les pros munis de volants à retour de force. Rien n'a été laissé au hasard. On retrouve également les deux nouveaux circuits de cette saison, à savoir le très rapide Hanoï (Vietnam) et le très technique Zandvoort (Pays-Bas). Enfin, on retiendra l'édition spéciale Michael Schumacher qui permet de piloter des voitures de légende du septuple champion du monde, mais aussi d'autres voitures emblématiques de l'histoire de la F1.

F1 2020, Codemasters, sur Xbox One et compatible Series X/S, aussi sur PS4 et PC.

Dragon Ball Z : Kakarot

«Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous», chantait Ariane en 1990 dans le célèbre générique de Dragon Ball Z. Une formulation qui présageait de l’extrême longévité d’une série épique. Avec un total de 291 épisodes, la saga d’Akira Toriyama a su marquer son temps et rares sont les adolescents des années 1990 à être passés à côté de ce phénomène qui perdure encore aujourd’hui avec Dragon Ball Super. La sortie sur consoles et PC de Dragon Ball Z : Kakarot (véritable nom de naissance de Son Goku) ne manque pas de raviver la flamme des plus nostalgiques.

Le jeu développé par CyberConnect2 invite à revivre l’ensemble de ses aventures. Si l’on tiquera sur le vide de certains lieux et l’absence d’intérêt de diverses quêtes, la force de ce DBZ Kakarot réside avant tout dans l’incroyable narration de l’odyssée de Son Goku. CyberConnect2 réussit à faire revivre les scènes les plus fortes de l’animé avec un rendu graphique fidèle et des combats percutants. Un vœu exaucé pour les fans qui n’osaient plus en formuler, même en réunissant les sept boules de cristal.

Dragon Ball Z : Kakarot, Bandai Namco, sur Xbox One, aussi sur PS4 et PC.

Call of Duty Black Ops Cold War

Dévoilé tardivement cette année, le cru 2020 de Call of Duty nous plonge en pleine Guerre Froide. Comme toujours, le jeu se divise en deux parties distinctes : la campagne et les modes multijoueurs. Si la campagne en solo de Call of Duty Black Ops Cold War se boucle très vite et ne laissera pas un long souvenir dans l'esprit des joueurs, en revanche le multijoueur risque, une fois de plus, de vous occuper un long moment.

Le jeu propose ainsi une dizaine de modes compétitifs, allant du traditionnel «match à mort par équipe» (décimer le camp adverse) au plus original «escorte de VIP» (protection d'un joueur choisi au hasard), en passant par plusieurs variantes de «domination» (capture et défense de positions). La recette est connue, éculée même, mais parvient à procurer des sensations jouissives.

Call of Duty : Black Ops Cold War, Activision, sur Xbox One, Xbox Series X/S, aussi sur PS4, PS5 et PC.

Watch Dogs : Legion

On ne pensait pas qu’il était possible de passer d’aussi bons moments à Londres. Avec Watch Dogs Legion, Ubisoft quitte les Etats-Unis pour s’intéresser à l’Europe. Même si avec l’Angleterre… Enfin bref. Direction la City pour militer pour la liberté face à une tyrannie technologique étrangement familière… Dans ce futur proche et sombre, les libertés ont été réduites au profit, comme souvent, de la sécurité de chacun. Mais le danger est-il vraiment là où l’on pense ? Un groupe de résistants entend faire toute la lumière sur les agissements de ce gouvernement despotique.

On ne va pas se mentir, la période étant ce qu’elle est, cela fait du bien… de se faire du bien. Watch Dogs : Legion se pose là pour divertir. Les ronchons vous diront que ce épisode ressemble furieusement aux précédents épisodes. Oui, c’est un Watch Dogs, pas un Tétris. Et qu’importe du moment que le plaisir est là ?

Watch Dogs Legion, Ubisoft, sur Xbox One et Series X/S, aussi sur PS4 et PC.

Fuser

Imaginé par les Américains d’Harmonix, les maîtres du genre dans le domaine des jeux musicaux derrière des chefs-d’œuvre comme Dance Central ou encore Rock Band, Fuser, le jeu qui vous glisse dans la peau d’un DJ, est disponible.

Fuser est un jeu génial pour peu qu’on y investisse du temps. Car oui, on peut faire de vrais mix à condition d'être habile, déterminé et sans doute un brin talentueux. Une vraie belle initiation à la musique en général et au métier de DJ en particulier. Le titre dispose de tous les atouts pour faire naître des vocations, tout en apportant des bases musicales réelles. Harmonix sort, une fois encore, des sentiers battus et rebattus afin de proposer une expérience musicale inédite qui fait du bien. Dégainez votre plus beau casque audio car le voyage promet d’être beau.

Fuzer, Harmonix, sur Xbox One, aussi sur PS4, PC, Switch.