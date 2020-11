Noël 2020 : les 10 meilleurs jeux de l'année sur PS4

De nombreux titres, souvent exclusifs, ont marqué l'année 2020 sur PlayStation 4. Et si la console de Sony s'apprête à passer la main progressivement vers la PS5, Noël ne se passera pas sans elle.

Il est à noter que ce classement ne prend pas en compte Cyberpunk 2077, prévu pour le 10 décembre et que nous n'avons pas encore pu tester.

The last of US Part II

Sept ans que les joueurs attendaient la suite des aventures d’Ellie et Joël. Autant dire que The Last of us Part II était sans doute LE jeu, avec Cyberpunk 2077, le plus attendu de l’année.

Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une mystérieuse épidémie qui transforme les humains en créatures sanguinaires, Ellie et Joël vivent en communauté dans une petite ville fortifiée, baptisée Jackson. Point de départ de cette aventure très écrite et très cinématographique à l’instar du premier opus. Tout comme The Walking Dead, ces espèces de morts-vivants ne sont que le prétexte à parler des hommes et des femmes, des relations entre les individus dans un monde dévasté.

Sur le mode du survival horror, Naughty Dog livre avec The Last of Us Part II, une aventure à la fois violente et humaniste dont on ressort à la fois sonné et fasciné. Si le jeu souffre de nombreux défauts (avec des phases d'action répétitives et se révèle poussif dans sa seconde partie), il reste à l'heure actuelle l'un des titres les plus forts et poignants du moment.

The Last of Us Part II, Sony, sur PS4.

Persona 5 : Royal

Considéré comme le meilleur J-RPG (jeu de rôle japonais) des années 2010, Persona 5 entend rester sur son trône en s'offrant un retour avec une version augmentée estampillée : «Royal». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ajout n'est pas exagéré. Plus riche en contenu, textes entièrement traduits dans la langue de Molière (Persona 5 était sous-titré anglais), quêtes supplémentaires et nouveaux personnages, cette nouvelle version dispose de véritables arguments propres à séduire un nouveau public, tout en restant suffisamment nourri pour remotiver celles et ceux qui avaient terminés la version originale.

Surtout, Atlus ajoute de nouveaux protagonistes et un nouveau visage à la petite troupe des Voleurs fantômes, en la personne de Kasumi. Teinté de fantasy contemporaine, Persona 5 Royal décrit -avec audace et style- le quotidien d’un adolescent accro aux univers parallèles et en quête d’identité. Si Persona 5 était déjà un chef-d’œuvre, cette version Royal le sublime.

Persona 5 Royal, Atlus/Deep Silver, sur PS4.

final fantasy VII Remake

Titre majeur dans l’histoire du jeu vidéo, Final Fantasy VII jouit d’une aura unique auprès des gamers. Une œuvre qui méritait bien une version «remake», désormais disponible sur PS4. Graphismes somptueux, musiques symphoniques grandioses, gameplay parfaitement en phase avec l’époque… Le jeu fait peau neuve.

Dans la lignée du titre des années 90, le jeu ne propose pas un monde ouvert. L’aventure est linéaire, parfois trop alors qu’on enchaîne de longues séquences de couloirs ponctuées de combats. De même, les mécaniques de jeux de rôle pourront paraître limitées pour les adeptes du genre. Qu’importe ! Peu de joueurs s’arrêteront sur ces «quelques» défauts. Final Fantasy VII est fait du même bois que les chefs-d’œuvre. C’est un Stradivarius dans le monde du jeu vidéo.

Final Fantasy VII Remake, Square Enix, sur PS4.

ghost of tsushima

Au Japon, on dit que le vent transporte des légendes contées par les esprits. Un élément qui sert d'ailleurs de messager à notre histoire. Celle de Jin Sakai, fin bretteur et héros de Ghost of Tsushima, dernière grande exclusivité Sony de l’ère PS4. Isolé sur l’île de Tsushima (qui existe réellement), qui sert de cadre à ce nouveau monde ouvert, Jin Sakai, samouraï de son état, voit les terres de sa famille tomber entre les mains des terribles guerriers mongols, envoyés par l'impitoyable Kubilaï Khan.

Basé sur la véritable histoire des invasions mongoles sur l'archipel nippon, Ghost of Tsushima est avant tout un jeu d'aventure romancé, à la manière d'un Red Dead Redemption ou d'un Assassin's Creed. C'est donc dans des contrées sauvages du Japon médiéval que Jin enfourchera lui aussi son cheval pour mener sa propre guerrilla. Et si RDR2 rendait hommage aux westerns, GoT entend faire de même avec le chanbara. On y retrouve ainsi toute la puissance visuelle de combats au katana des ronins et la poésie des déplacements légers des ninjas. Surtout, le grand soin apporté aux paysages sublime ce voyage aux confins de l'Orient.

Ghost of Tsushima, Sony, sur PS4.

assassin's creed valhalla

Après avoir sillonné les terres d’Egypte ou de la Grèce au temps de l’Antiquité, la saga Assassin’s Creed revient en Europe et plus précisément sur les rives de l’Angleterre au IXe siècle. Une époque où les Vikings n’hésitaient pas à quitter les terres glacées de ce qui deviendra la Norvège pour embarquer sur leur drakkar et faire couler le sang.

Si les premiers pas du héros ou de l'héroïne (c'est au choix) commencent dans le grand froid, c'est bien à son arrivée sur les terres plus clémentes de la vieille Angleterre que l'on profite au mieux de son monde ouvert et de son histoire brutale. Un épisode épique et inoubliable.

Assassin’s Creed : Valhalla, Ubisoft, sur PS4 et PS5, aussi sur Xbox One, Xbox Series X-S et Stadia.

Granblue Fantasy Versus

Référence en matière de jeux de baston, le studio Arc System Works a su scotcher les amateurs du genre grâce à de nombreux titres devenus cultes : de la saga des Guilty Gear à Dragon Ball FighterZ, en passant par BlazBlue. «Granblue Fantasy : Versus» entend en mettre plein les mirettes et faire transpirer les mains des gamers désireux de régler leurs comptes par écrans interposés.

Si Granblue Fantasy Versus ne révolutionne en rien les jeux de baston, il s'affiche comme l'un des plus fiers représentants du genre et se paye le luxe d'être l'un des plus beaux jeux de la PS4, laissant par là-même une empreinte indélébile dans l'histoire de la console pour les fans de baston.

Granblue Fantasy : Versus, Just for Games, sur PS4.

wrc 9

Alors que la saison du championnat du monde des rallyes a lui aussi été chahuté par la crise sanitaire, les fans de la discipline peuvent assouvir leur passion avec WRC 9. Le jeu officiel ne les décevra pas. Aux commandes du développement de ce nouveau titre, on retrouve le studio KT Racing, qui livre ici l’un des meilleurs jeux du genre en termes de ­simulation.

Un titre particulièrement ­exigeant avec les joueurs, puisque ces derniers devront faire preuve d’une concentration de tous les instants. Et si la maniabilité est délicate à prendre en main, c’est lorsqu’on finit par sentir les moindres particularités du véhicule et à le maintenir en piste que l’on savoure sa victoire. Un titre solide qui s’offre un quasi-sans-faute et devient la nouvelle référence du genre.

WRC 9, Nacon, sur PS4, aussi sur Xbox One et PC.

13 Sentinels : Aegis Rim

Véritable ode aux œuvres de SF qui ont marqué notre temps, le jeu 13 Sentinels : Aegis Rim arrive (enfin) en France sur PS4. Un titre qui séduira particulièrement la génération manga, tant par la grande qualité de sa direction artistique que par le soin apporté à son scénario. Le nouveau jeu des orfèvres de la 2D, Vanillaware (Dragon’s Crown, Odin’s Sphere), met en lumière le destin de 13 protagonistes qui devront voyager dans le temps pour sauver l’humanité de l’apocalypse.

Jamais ennuyeux, bourré de clins d'œil et pensé pour séduire les amateurs de drames et de SF, 13 Sentinels : Aegis Rim est un jeu qui compte parmi les trésors de la PS4. Un titre au charme indéniable qui, s'il n'est pas parfait certes, devrait laisser un souvenir indélébile dans le cœur de tout joueur qui aura eu la patience de l'apprécier jusqu'au bout.

13 Sentinels : Aegis Rim, Atlus, sur PS4.

Call of Duty Black Ops Cold War

Dévoilé tardivement cette année, le cru 2020 de Call of Duty nous plonge en pleine Guerre Froide. Comme toujours, le jeu se divise en deux parties distinctes : la campagne et les modes multijoueurs. Si la campagne en solo de Call of Duty Black Ops Cold War se boucle très vite et ne laissera pas un long souvenir dans l'esprit des joueurs, en revanche le multijoueur risque, une fois de plus, de vous occuper un long moment.

Le jeu propose ainsi une dizaine de modes compétitifs, allant du traditionnel «match à mort par équipe» (décimer le camp adverse) au plus original «escorte de VIP» (protection d'un joueur choisi au hasard), en passant par plusieurs variantes de «domination» (capture et défense de positions). La recette est connue, éculée même, mais parvient à procurer des sensations jouissives.

Call of Duty : Black Ops Cold War, Activision, sur PS4 et PS5, aussi sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Crash Bandicoot 4

Il est assez rare qu’un jeu comptabilise dans le haut à droite de l’écran le nombre de fois où le joueur est mort plutôt que ses vies restantes. Et c’est une des originalités de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, disponible sur PS4 et Xbox One. Jeu de plates-formes pure et dure, ce nouveau Crash invite à traverser pléthore de niveaux en sautant, tournoyant, planant, lançant un grappin… sans tomber dans l’un des nombreux précipices qui jalonnent le parcours et en évitant les mille et un pièges présents sur le trajet. Une erreur, et hop, retour au point de contrôle. Et certains passages exigent une adresse démoniaque pour être franchis.

Crash Bandicoot 4 sait donc faire dans le challenge et la variété pour offrir une pure expérience de plates-formes rafraîchissante. D’autant que notre héros est aussi accompagné d’autres acolytes. Sans atteindre le niveau d’excellence d’un Rayman Legends ou d’un Ori and the Will of the Wisps, ce nouvel épisode des aventures du marsupial déjanté place la barre très haut et pourrait même être, in fine, le meilleur épisode de la saga. Rien que ça.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, Activision, sur PS4, aussi sur Xbox One.