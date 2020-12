Galaxy S21 ou S30 : prix, date, 5G... tout savoir sur les futurs smartphones de Samsung

Il pourrait s'appeler Galaxy S21 ou Galaxy S30. Le prochain smartphone haut de gamme de Samsung livre ses premières informations non-officielles, encore sous forme de rumeurs. Toutefois, beaucoup d'éléments ont fuité. Voici ce qu'il faut retenir en attendant la prochaine keynote du géant sud-coréen.

Une présentation avancée à janvier

Traditionnellement présentés en février quelques jours avant le Mobile World Congress, les modèles de la gamme Galaxy S pourraient être dévoilés le 14 janvier prochain. Il devrait s'agir d'un rendez-vous donné sur la chaîne officielle YouTube du constructeur, à l'instar de ce que Samsung avait organisé pour le Galaxy Note 20 l'été dernier. Manière également de donner le LA pour cette nouvelle année high-tech.

Surtout, Samsung pourrait profiter de l'actualité du CES 2021 pour briller, puisque le célèbre salon high-tech se tiendra virtuellement l'an prochain du 11 au 14 janvier. Une date de présentation avancée par le leaker Jon Prosser, tandis que Samsung aurait déjà mis en marche la chaîne de production pour une livraison commerciale prévue pour le 29 janvier.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra





Announcement: January 14, 2021



Pre-order: January 14, 2021





Launch: January 29, 2021





Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Trois nouvelles déclinaisons ?

Samsung pourrait logiquement choisir de présenter non pas un mais au moins trois variantes de ses Galaxy S21 (S30). Comme en 2020 avec les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, la même logique pourrait être suivie par le leader du marché mobile. On pourrait donc voir ces trois déclinaisons s'appliquer avec des tarifs différents qui augmentent en fonction des spécificités et des technologies embarquées. La version S21 (S30) Ultra représentant ce qui se fait de mieux chez Samsung, dans un format XXL. Pour rappel, le S20 arborait un écran de 6,2 pouces, quand le S20 Ultra proposait une dalle de 6,9 pouces, et 6,7 pouces pour le S20+.

La 5G pour chaque modèle

C'est désormais la norme et les mobiles premium de Samsung y répondront encore en 2021. Samsung intégrerait donc un modem 5G dans chacun de ses nouveaux modèles Galaxy S l'an prochain. Exit donc une version 4G de base, comme pouvait le proposer le Galaxy S20 «d'entrée de gamme» début 2020.

Des tarifs autour de 1 000 euros ?

Si la question des prix est encore floue, on peut parier sur un positionnement commercial qui restera dans la lignée des modèles de 2020. Ainsi, le Galaxy S20 de 2020 était proposé ici à un prix de départ de 909 euros à son lancement pour la version 4G, tandis que la version 5G était proposée à partir de 1.009 euros.

Si Samsung choisi de rester dans la même gamme tairfaire, les prix de départ pourraient donc être calqués sur ce dernier modèle. La barre des 1.000 euros étant devenue la norme pour les modèles premium sur le marché des smartphones. Toutefois, Samsung pourrait également concéder à un effort financier s'il se calquait sur la logique commercial d'Apple par exemple qui a décliné son dernier iPhone 12 Mini à partir de 809 euros.

Un chargeur à acheter à part ?

Dans la logique d'Apple, Samsung pourrait choisir de supprimer l'ajout d'un chargeur dans le packaging de ses S21. Ceux-ci pourraient donc être livrés sans et les chargeurs devront être achetés à part si vous n'en possédez pas déjà. Une économie de plus sur le prix de vente pour le constructeur. En revanche, celui-ci est contraint par la loi française de fournir des écouteurs avec ses mobiles.

Un design affiné

Côté design, une vidéo présentée comme officielle par Android Police et TGSpot affirme que le nouveau S21 recevrait un bloc photo mieux intégré à son châssis, avec un jeu de trois capteurs intégrés. Côté écran, Samsung miserait toujours sur l'intégration d'une caméra frontale en poinçon placée au centre de l'écran. Ce dernier serait équipé de la technologie Dynamic Amoled 2 avec une résolution QHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le cœur des nouveaux Galaxy S serait un processeur surpuissant : l'Exynos 2100, lui aussi gravé en 5 nanomètres, comme les puces A14 Bionic d'Apple sur les iPhone 12 et le Kirin 9000 de Huawei sur son Mate 40 Pro.

Compatible avec le stylet S Pen

Annoncée parmi les rumeurs, la compatiblité avec le S Pen se précise du côté des Galaxy S. Si le fameux stylet high-tech de Samsung était utilisé jusqu'à présent sur les écrans de la gamme Galaxy Note, les possesseurs des prochains S21 pourraient bien utiliser cet accessoire sur leur nouveau bébé. Attention toutefois, celui-ci ne serait pas livré avec le S21 et devrait être acheté à part. Sauf si Samsung décide de les vendre ensemble temporairement ou par le biais d'un pack spécial.

La vidéo en 8K et un zoom puissant

Comme leurs prédécesseurs, les Galaxy S21 miseront sur un équipement photo à la pointe. Samsung pourrait ainsi équiper son S21 Ultra de quatre capteurs, dont un principal de 108 Mpixels, un téléobjectif 10x, un autre 3x et un ultra grand angle. Il servira de nouveau fleuron en matière de photo dans cette gamme. En outre, les S21 pourraient filmer en 8K à 30 images par seconde, comme pour les S20.