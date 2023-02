«Hogwarts Legacy» : le jeu vidéo tiré de l’univers Harry Potter devient le plus streamé de l'histoire

Le jeu vidéo solo «Hogwarts Legacy» issu de la saga Harry Potter, est récemment devenu le plus streamé sur la plate-forme Twitch.

Un record avant même la sortie officielle du jeu. «Hogwarts Legacy» : l'héritage de Poudlard est devenu le jeu vidéo le plus streamé sur la plate-forme Twitch.

En effet, alors que le jeu ne sort officiellement que ce vendredi 10 février, ils étaient plus d'1,253 million de personnes à suivre les aventures des chanceux y ayant eu l'accès en avant première trois jours avant, selon les chiffres de Twitch Tracker.

