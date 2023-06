Pratiques commerciales trompeuses : Capucine Anav, Anthony Mattéo... que risquent les influenceurs épinglés par Bercy ?

Après Simon Castaldi et Illan Castronovo la veille, Capucine Anav, Anthony Mattéo, ainsi que le couple formé par Gaëtan Debled et Léa Monchicourt ont été épinglés vendredi 2 juin par la Répression des fraudes.

Les sanctions tombent. Quatre nouveaux influenceurs ont été publiquement épinglés vendredi 2 juin par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), pour un non respect de la réglementation encadrant leur activité.

Tous ont respectivement fait l'objet d'un tweet semblable à celui-ci, sur lequel est joint un communiqué sur le site officiel de l'institution.

La DDPP14 adresse une injonction à Mme Léa MONCHICOURT pour n’avoir pas révélé l’intention commerciale de plusieurs de ses publications vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’il s’agissait de partenariats rémunérés https://t.co/PSHlMDkza9 pic.twitter.com/3JH4isTy0P — DGCCRF (@dgccrf) June 2, 2023

Parmi eux figurent Capucine Anav, Anthony Mattéo, ainsi que le couple formé par Gaëtan Debled et Léa Monchicourt, connue pour avoir participé à l’émission Les Mamans sur 6Ter.

Ces derniers sont accusés de «n’avoir pas révélé l’intention commerciale de plusieurs de [leurs] publications vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’il s’agissait de partenariats rémunérés», a mentionné la Répression des fraudes sur Twitter.

Selon le guide de bonne conduite des influenceurs, révélé jeudi 1er juin par le ministère de l’Économie et des Finances, les influenceurs faisant la promotion d’un produit, sans préciser à leurs abonnés qu’il s’agit d’un partenariat rémunéré - et qu’il y a donc une intention commerciale - se rendent coupables de «pratique commerciale trompeuse».

Ils encourent ainsi une peine de deux ans de prison et une amende de 300.000 euros. La peine d’emprisonnement peut s’étendre à sept ans, en cas de circonstances aggravantes.

La promotion des paris sportifs FORMELLEMENT interdite

Les candidats de téléréalité Capucine Anav et Anthony Mattéo sont eux accusés de «pratique commerciale trompeuse», comme leur homologue Illan Castronovo épinglé la veille et forcé de poster un message à cet effet sur son profil Instagram. Le candidat avait fait la publicité d’une plate-forme dédiée aux paris sportifs.

Si la promotion de jeux - licites - d’argent et de hasard est partiellement autorisée, elle est formellement interdite pour les conseils en pronostics sportifs, et passible de deux ans de prison et 300.000 euros d’amende.

Jusqu'à 7 ans de prison lorsque la santé est visée

Les peines sont alourdies lorsque l’infraction touche à la santé. C’est précisément le cas de Capucine Anav, qui avait fait la promotion de produits sur la circulation ou la santé, et avait également vanté les bienfaits du Bisphénol A sur les biberons et tétines pour enfants, alors que cette substance est interdite par la loi.

Pour la promotion de «dispositifs médicaux, et indications thérapeutiques», elle encourt sept ans de prison et 750.000 euros d’amende.

Anthony Mattéo, lui, avait fait la promotion d'injections d'acide hyaluronique par une esthéticienne, alors que celles-ci doivent être réalisées par un médecin.

Pour avoir promu un acte médical et chirurgical à visée esthétique, il risque deux ans de prison et 300.000 euros d’amende.