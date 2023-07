Instagram : 4 astuces pour savoir si votre profil a été bloqué par un utilisateur

Si vous pensez avoir été bloqué par un utilisateur sur Instragram, quatre astuces permettent de s'en assurer.

Vous ne pouvez plus voir les publications d'une certaine personne dans votre flux Instagram ? Ni même consulter son profil ? C'est peut-être parce que cet utilisateur vous a bloqué. On vous montre les différentes façons d'en avoir le coeur net.

Instagram ne vous avertit pas lorsque vous avez été bloqué, il vous faut donc mener une petite enquête.

Rechercher le compte qui peut vous avoir bloqué

Vous pouvez tout d'abord taper le nom du compte dans l'icone «rechercher». Si le compte est privé et que vous ne le trouvez pas, vous avez probablement été bloqué.

Si le compte est public et que, lorsque vous visitez sa page, vous ne pouvez pas voir son image de profil, le nombre de publications ou le nombre d'abonnés, et que la zone de la grille de photos indique «aucune publication pour le moment», vous avez été bloqué.

Un utilisateur peut également vous supprimer de ses abonnés. Vous ne verrez pas ses messages, mais vous n'êtes techniquement pas bloqué. Il peut également vous avoir mis en sourdine. Encore une fois, vous n'êtes pas bloqué, mais il ne verra pas votre contenu dans son flux et aura moins de raisons d'interagir avec vous.

Regarder vos propres posts pour voir s'ils ont été commentés

Si la personne a déjà commenté l'un de vos posts, appuyer sur son nom d'utilisateur pour accéder à son profil. Si vous n'y voyez aucun détail, ou s'il est indiqué «désolé, cette page n'est pas disponible», alors vous avez probablement été bloqué.

vérifier vos messages privés avec la personne

Tout comme les commentaires, Instagram ne supprime pas les messages que vous avez déjà échangés.

Appuyez sur «afficher le profil» pour accéder à sa page. Si son profil ne contient aucune publication et que vous voyez un bref message indiquant «utilisateur introuvable», cela signifie probablement que vous avez été bloqué. Bien que cela puisse également être un signe que la personne a supprimé son compte.

Demander à un ami s'il peut trouver le compte

En dernier recours, vous pouvez demander à un ami de rechercher le compte. S'il n'y parvient pas non plus, cela peut signifier que la personne en question a supprimé, temporairement ou non, son activité sur Instagram.

Si au contraire, il y parvient, cela signifie que cette personne ne souhaite plus intéragir avec vous, une décision qu'il faut respecter.