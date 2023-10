Smartphones : voici ce que font les Français de leurs photos, selon une étude

Portée par le multi-équipement des foyers en appareils numériques, la photographie est devenue une addiction pour les Français. Entre besoin irrépressible de capturer chaque instant et photos tombées dans l’oubli, voici ce que font les Français avec leurs photos, selon une étude réalisée par OpinionWay.

Des Français accros aux photos. Contrairement à d’autres fonctionnalités présentes sur les smartphones les plus récents, l’appareil photo est tout sauf un gadget aux yeux des utilisateurs. Au contraire, il leur permet même de lutter contre le Fear of Missing Out (FOMO) en devenant un outil indispensable pour de nombreux Français afin de capturer chaque instant du quotidien. 52 % des Français ne pourraient pas se passer de leur appareil photo plus d’un mois, selon une étude publiée ce jeudi 5 octobre et que CNEWS s'est procurée en avant-première.

Mais que font les Français avec leurs photos ? Selon une étude réalisée par OpinionWay pour Honor auprès d’un échantillon de 1.524 personnes âgées de 16 à 50 ans, près d’un Français sur deux partage ses photos instantanément à ses proches, tandis que 32 % les publient sur les réseaux sociaux dans la foulée. Par ailleurs, ils sont 45 % à aimer les regarder quand ils sont seuls, 18 % à les imprimer pour les envoyer à des proches, et 15 % à réaliser des albums en ligne.

81% des Français contraints de supprimer des photos

Toujours selon cette étude, 81 % sont contraints de supprimer des photos de leur téléphone pour récupérer de l’espace de stockage. Et pour cause, 77 % des Français se sont déjà demandé pourquoi «ils avaient pris telle ou telle photo qu’ils jugent maintenant sans intérêt», et 71 % d’entre eux conservent des photos ratées. Ils sont enfin 64 % à avoir déjà refait une photo alors qu’ils possèdent déjà la même ou presque sur leur téléphone.

Sur le plan esthétique, 85 % des Français portent de l’importance à la beauté de leurs photos. Néanmoins, 17 % estiment ne pas avoir l’œil pour repérer ce qui pourrait faire de belles photos, tandis que 11 % avouent ne pas savoir correctement cadrer. 83 % des Français reconnaissent enfin qu’il leur arrive de rater des photos prises avec leur smartphone.

Finalement, le téléphone et plus particulièrement son appareil photo est donc une véritable extension de l’œil pour une majorité de Français. La plupart des personnes interrogées déclarent même qu’ils sont prêts à sacrifier du temps pour capturer le cliché auquel ils tiennent, et seulement 2 % des Français n’utilisent jamais leur appareil photo.