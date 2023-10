Avocat : ces 5 façons de l'utiliser pour votre routine beauté

Excellent pour la santé, l’avocat est aussi un véritable produit de beauté. Gorgé de vitamines, ce fruit à la chair onctueuse est en effet très efficace sur le visage et sur les cheveux. Voici 5 recettes à base d’avocat pour prendre soin de soi.

le masque nourrissant pour le visage

Source d’acides gras et de vitamine E, l’avocat est particulièrement adapté aux peaux sèches. Pour profiter de ses vertus nourrissantes et hydratantes, vous pouvez l’utiliser sous forme de masque, en mixant la chair d’un avocat et deux cuillères à soupe de miel. Après quoi, étalez le mélange sur votre visage, laissez poser 15 minutes, puis rincez.

le baume capillaire

L’avocat est un atout pour les cheveux ternes et secs. Associé à du citron, il va non seulement nourrir les cheveux en profondeur, mais aussi apporter de la brillance. La recette est simple : écrasez un avocat puis ajoutez le jus d’un demi-citron. Mélangez le tout et appliquez la mixture sur les longueurs. Laissez poser 30 minutes et rincez avec votre shampoing habituel.

l'exfoliant pour le corps

Pour avoir une peau de bébé, vous pouvez miser sur ce gommage à base d’avocat, de miel et de sucre. Plus précisément, écrasez un avocat, puis ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive, une cuillère à soupe de miel, et une cuillère à soupe de sucre. Mélangez les ingrédients puis frottez le mélange sur une peau humide. Laissez poser quelques minutes avant de rincer.

le soin pour les mains

L’hiver approche et il va falloir chouchouter ses mains. Pour cela, rien de tel que cette recette avocat-banane. Dans un bol, écrasez une demi banane et un demi avocat, étalez la pâte sur vos mains, et entourez-les d’un sac en plastique. On laisse poser 10 minutes et on rince. Résultat, les mains sont douces et hydratées. Cette recette est aussi valable pour les pieds.

une action anti-cernes

Pour atténuer les cernes, il n’y a pas que le concombre. Après une mauvaise nuit, vous pouvez aussi faire appel aux pouvoirs de l’avocat. Il suffit de poser directement une fine tranche d'avocat sous chaque œil et de laisser agir 5 minutes. Idéalement, prenez un avocat tout juste sorti du frigo pour avoir un effet décongestionnant et ainsi faire dégonfler les poches.