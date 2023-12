Noël anti-inflation : quels aliments choisir pour passer un réveillon sans se ruiner ?

Noël approche à grands pas et avec lui les dîners et festins en famille. Cependant, avec l’inflation et la baisse de pouvoir d’achat, les Français risquent d’avoir du mal à se faire plaisir comme ils l’entendent. Certains aliments sont donc à privilégier pour passer un bon réveillon sans se ruiner.

Foie gras or not foie gras ? Les Français ont drastiquement changé leurs habitudes de consommation face à l’inflation mais aux moments des fêtes, il est toujours plus difficile de mettre les petits plats dans les grands sans se ruiner. Quelques aliments sont cependant à privilégier pour se faire plaisir sans trop dépenser.

Star du réveillon, le foie gras est un gros poste de dépenses. Cependant, selon le Cifog (comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras), son prix ne devrait augmenter que de 5% par rapport à 2022 où le prix du kilogramme avait atteint en moyenne 62 euros. Il sera donc difficile d’en trouver sans pour autant se ruiner.

Viande, poisson ou fruits de mer ?

Le foie gras n’est souvent qu’une entrée goûteuse des repas de Noël et est suivi de plat de fête. Cependant, entre les viandes, le poisson et les fruits de mer certains risquent plus que d’autres d’écorcher le budget.

Les études menées par l'Insee aident à faire le choix entre les denrées alimentaires. L'institut produit ce que l'on appelle des indices de prix à la consommation (ICP). Ces derniers permettent de mesurer l'évolution des prix de aliments des tables de Noël entre 2022 et 2023.

Ainsi, selon ces IPC, il est conseillé de privilégier le bœuf et le veau au mouton et à l'agneau par exemple. En plus d’avoir un IPC plus faible que celui du mouton et l'agneau (132), le bœuf et le veau (128,16) ont connu une hausse de leurs prix plus réduite par rapport à 2022. En magasins, vous devriez donc retrouver des prix plus intéressants pour les viandes de bœuf et de veau.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en 2023, il est presque aussi rentable d'acheter du poisson frais que du poisson surgelé.

En effet, si le poisson frais conserve un IPC légèrement plus élevé que son homologue surgelé et donc de ce fait un prix de vente plus fort, le surgelé a connu une très forte hausse de ces prix durant l'année écoulée. Son indice a évolué de 133,33 en 2022 à 144,94 en 2023.

Il y a tout de même une bonne nouvelle, les fruits de mer frais, très appréciés lors des réveillons, ont connu une quasi stabilité de leur prix entre 2022 et 2023, les fruits de mer surgelés restent tout de même plus abordables avec un ICP de 131,20 contre 139,98 pour les produits frais.

Et pour le dessert ?

Noël en France oblige, avant le sucré vient le fromage. Malheureusement cet aliment très apprécié a connu une forte augmentation des prix durant l’année écoulée.

Si l'on s'en réfère aux IPC de l'Insee, il est conseillé de se tourner en premier vers les fromages de chèvres (8), statistiquement moins coûteux, puis ceux à pâte molle (27) et enfin ceux à pâte pressée (44).

Pour le dessert, les bûches et autres pâtisseries seront de sortie. L’Insee met en avant une très grande différence d’IPC entre les pâtisseries fraîches (43) et celles qui sont surgelées (4). Pour garder la note sucrée de ce repas de fête sans exploser le budget, il est donc conseillé de se tourner vers les pâtisseries surgelées.