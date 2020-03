Mobilisé, le casting de «Contagion» fait de la prévention pour lutter contre l'épidémie

Kate Winslet, Marion Cotillard, Matt Damon et Laurence Fishburne... Contactés par des scientifiques, les acteurs du film d'anticipation «Contagion» délivrent des messages vidéo de prévention pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

En 2011, le long-métrage de Steven Soderbergh racontait comment un virus mystérieusement apparu en Asie s’était propagé à une vitesse folle dans le monde entier, nécessitant l’intervention rapide de scientifiques pour découvrir un vaccin miracle. En 2020, «Contagion» est l’un des films les plus téléchargés sur les plates-formes.

Alors que le consultant médical du film, Ian Lipkin, a annoncé avoir contracté le Covid-19, les acteurs de «Contagion», dont le scénario fait largement écho à la crise sanitaire actuelle qui affecte la planète, ont mis en ligne des vidéos dans lesquelles ils rappellent les gestes barrières à effectuer au quotidien. Une initiative lancée par l’équipe de scientifiques de The Mailman school of public health de l’université de Columbia et proposée sous le hashtag #controlthecontagion.

L’actrice Kate Winslet, qui a rencontré de nombreux scientifiques pour incarner son rôle d’épidémiologiste, invite chacun à se laver les mains pendant au moins vingt secondes «comme si (sa) vie en dépendait». «La santé de notre société est littéralement entre vos main», a précisé la star de «Titanic».

Matt Damon qui jouait le rôle d’un mari et d’un père de famille immunisé, a quant à lui, expliqué que le Covid-19 ne touchait pas que des personnes âgées et qu’il fallait absolument respecter les distances sociales. «"Contagion" était un film, là c’est la vraie vie. Je ne suis pas plus immunisé que vous contre le Covid-19», a précisé l’acteur, ajoutant que «40% des personnes hospitalisées ont moins de 55 ans». Un tacle pour les «Spring breakers» qui se sont retrouvés par dizaines sur les plages de Floride.

Héros de «Matrix», Laurence Fishburne, qui interprétait un médecin dans «Contagion», témoigne de l’importance de changer son mode de vie pour éviter que le virus ne se propage. «(Il) voyage à travers le contact humain», explique le comédien incitant ainsi tout le monde à rester chez soi, si possible.

Enfin, Marion Cotillard, qui prêtait ses traits au docteur Leonora Orantes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a souhaité participer à ce dispositif depuis la France où l’épidémie de coronavirus ne cesse de faire des victimes. La compagne de Guillaume Canet revient sur notre devoir en tant que citoyen de respecter les consignes imposées par les experts et les scientifiques si nous voulons sortir de cette guerre sanitaire. «Les critiques, le racisme, la désinformation nuit à notre société d’autant plus que le virus en lui-même», précise-t-elle.