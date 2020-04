Lady Gaga : son concert caritatif «One world : together at home» sera diffusé sur France 2, CSTAR et MyCANAL

Alors qu’elle a reporté la sortie de son album «Chromatica», Lady Gaga prépare un grand show virtuel et caritatif, baptisé «One world : together at home». Parmi les artistes invités, Billie Eilish, Paul McCartney, Stevie Wonder…Ce concert planétaire sera retransmis sur France 2, CSTAR et myCANAL.

A l’instar d’Elton John, qui a récolté plus de sept millions d’euros grâce à son concert de charité «The iHeart Living Room Concert for America» diffusé fin mars, l’héroïne de «A star is born» s’engage pour soutenir le personnel soignant en première ligne face au Covid-19. Un projet réalisé en partenariat avec l’association Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Présenté par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, qui animent respectivement «The Tonight Show», «Jimmy Kimmel Live», et «The Late Show», l'événement se déroulera le 18 avril aux Etats-Unis, et devrait faire grimper les audiences des chaînes de télévision.

We’re excited to announce One World: #TogetherAtHome, a global broadcast on April 18, curated in collaboration with @LadyGaga and featuring your favorite artists and comedians — all in support of the @WHO and healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 crisis. (1/7) pic.twitter.com/ZspKXtmd2V — Global Citizen (@GlblCtzn) April 6, 2020

En France, les téléspectateurs pourront le suivre puisqu'il sera retransmis en direct sur CSTAR ( à suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne avec le hashtag #TogetherAtHome) et France 2 le dimanche 19 avril, de 2h à 4h, décalage horaire oblige. Ceux qui ne voudraient pas veiller pourront regarder la rediffusion, de 22h45 à 00h45 sur la chaîne du service public, et pendant 72 heures en replay sur myCANAL.

Depuis chez eux, de nombreuses stars joueront en live leurs plus grands tubes. Et elles sont nombreuses à avoir accepté de participer à l’émission. Parmi elles, la révélation Billie Eilish, Chris Martin, leader du groupe Coldplay, John Legend, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, ou encore l'ancien footballeur David Beckham.

Une levée de fonds de 35 millions de dollars

Outre ce concert planétaire, Lady Gaga a également annoncé, ce lundi 6 avril lors d’une conférence de presse virtuelle de l’OMS, avoir réussi à récolter plus de 35 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Une somme obtenue en partie grâce aux dons de grands chefs d’entreprises.

«Nous sommes tellement tous reconnaissants envers le personnel de la santé au pays et à travers le monde. Cette pandémie est une catastrophe. Je prie pour eux et pour ceux qui sont malades», a-t-elle déclaré.