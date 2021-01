Préquel, spin-off, reboot...Quelles différences entre ces catégories ?

Reboot, revival, préquel... Vous êtes perdu ? Pas de panique, voici le glossaire pour maîtriser à la perfection le jargon des séries télévisées, qui s'applique aussi, dans une moindre mesure, au cinéma.

Le spin-off

Le spin-off est une «série dérivée». Concrètement, il reprend des éléments d'une série mère pour en construire une autre. L'objectif est - souvent - de développer l'histoire d'un personnage secondaire : c'est le cas de Klaus Mikaelson, protagoniste de «Vampire Diaries», dont la vie est mise en scène dans le spin-off «The Originals». A noter qu'il existe beaucoup de formes de spin-off. Le concept est en effet très apprécié des producteurs, car il permet de s'appuyer sur les fans de la série mère pour se constituer une audience minimum.

Le spin-off à ne pas manquer : «The Mandalorian», qui reprend l'univers des films «Star Wars». (Disney+)

Le préquel

Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnages en étaient arrivés là ? Eh bien, le préquel est fait précisément pour répondre à cette question. Il s'agit d'un type particulier de spin-off qui reprend le même univers que la série mère, mais dont l'intrigue se situe avant. Le saut dans le temps peut être de seulement quelques années ou de plusieurs décennies. Par exemple, un préquel de «Game of Thrones» intitulé «House of the Dragon» est actuellement en cours de préparation. Les événements précéderont de 300 ans les aventures de Jon Snow.

Le préquel à ne pas manquer : «Better Call Saul», qui se déroule six ans avant «Breaking Bad». (Netflix)

Le reboot et le revival

Le reboot et le revival ont le même concept : dépoussiérer une vieille série à succès. Il y a cependant une petite différence. Le revival est une suite, même si la série a été mise en pause pendant plusieurs années. C'est ce qu'on a pu observer en 2012 avec «Dallas, nouvelle génération», qui constitue un saut dans le temps de 20 ans après la série originale. Le reboot, lui, reprend la série à zéro. Principes et point de départ sont identiques mais le reste est nouveau. Les exemples les plus récents sont ceux de «Charmed» et de «Gossip Girl», dont le reboot est en préparation.

Le reboot à ne pas manquer : «Les nouvelles aventures de Sabrina», reboot adolescent et horrifique des aventures de Sabrina. (Netflix)

Le crossover

Le crossover est plutôt un type d'épisode qu'un type de série. Il consiste à inviter dans un show, pendant une durée limitée, les personnages d'une autre série. Les univers des deux programmes sont donc liés. Le crossover permet alors de faire des clins d'oeil aux spectateurs, et parfois, de faire bénéficier de la popularité d'une série à une autre.

Le crossover à ne pas manquer : Les multiples crossovers entre «Buffy contre les vampires» et son spin-off «Angel». (Amazon Prime)