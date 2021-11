Noël 2021 : 5 jeux d'ambiance pour animer vos soirées entre amis

Le réveillon touche à sa fin, tous les sujets de conversation ont été passés en revue, et certains parlent déjà de rentrer chez eux après avoir déballé les cadeaux. Pas de panique, il existe une solution très simple pour relancer la soirée : les jeux de société.

Time's Up et le Loup-garou sont des valeurs sûres. Mais si vous souhaitez bousculer un peu vos habitudes, CNEWS vous propose cinq jeux d'ambiance qui séduiront vos amis à coup sûr.

Le bluffeur : Pigeon Pigeon

Le principe : Savez-vous ce qu'est le cligne-musette ? Probablement pas, mais vous pouvez deviner. Pigeon Pigeon fonctionne en grande partie sur le bluff. Il s'agit de poser une question à l'équipe adverse et de leur proposer trois réponses : la bonne, et deux que vous avez inventées. Vos concurrents doivent ensuite parier des jetons sur les différentes options à la manière du jeu Money Drop. La première équipe à ne plus avoir de jetons a perdu.

Idéal si : vous souhaitez un affrontement en équipe. Pigeon Pigeon promet de beaux fous rire, de longues négociations, et de terribles drames, en général liés à la perte brutale des jetons. Bref : de l'ambiance. Une fois les règles comprises, les participants se prennent très rapidement au jeu et les parties s'enchaînent. Le concept stimule la créativité sans jamais lasser. Grâce à ses questions toujours plus tordues, Pigeon Pigeon a également l'avantage de booster la culture générale (promis, on ne vous spoilera pas la signification de «cligne-musette»). Seul bémol : au-delà de six joueurs, certains risquent de se sentir un peu de côté pendant les décisions.

Pigeon Pigeon (2 à 10 joueurs), éditions Napoléon, environ 25€.

Le stratégique : Mascarade

Le principe : Dans Mascarade, tous les coups sont permis. Les joueurs doivent récolter le plus de pièces en utilisant les pouvoirs des cartes Personnages, placées face cachée devant eux. Evidemment, après quelques tours (et quelques échanges), se souvenir de qui a le droit d'utiliser tel ou tel pouvoir est un peu compliqué. C'est ici que stratégie et manipulation entrent en jeu. Seul objectif : ne pas être démasqué.

Idéal si : vous cherchez un jeu capable de satisfaire toutes les personnalités. Mascarade demande (surtout) de la stratégie, mais aussi de la mémoire, et un petit talent d'acteur. Si la réflexion est toujours de mise, les manières d'accéder à la victoire sont nombreuses. Faire confiance à son intuition, bluffer à tour de bras, calculer ses coups au millimètre près... Les participants n'ont plus qu'à choisir leur style de jeu. Dans tous les cas, la partie s'avère aussi tendue que captivante. Détail supplémentaire (mais suffisamment rare pour être souligné) : le design est très soigné, faisant de Mascarade un plaisir pour les yeux. Attention quand même à la prise en main. Les débutants auront besoin de quelques tours d'échauffement avant de pouvoir élaborer une vraie stratégie.

Mascarade (2 à 13 joueurs), éditions Asmodée, environ 20€.

Le rapide : Rythme & Boulet

Le principe : Peut-être y avez-vous déjà joué en colonie de vacances. Les participants tapent dans leurs mains sur le rythme de «We Will Rock You» de Queen, et doivent réaliser des signes pour «appeler» d'autres joueurs. Attention à ne pas perdre le tempo...

Idéal si : vous cherchez un jeu rapide. Trente secondes pour expliquer les règles, dix secondes pour distribuer les cartes... ensuite, tout dépendra de votre coordination. Bon enfant, Rythme & Boulet promet des parties distrayantes et de beaux fous rire. Sa simplicité est un atout majeur : en se basant uniquement sur les réflexes, le concept a l'avantage de plaire à tout le monde, y compris aux non-habitués des jeux de société. Favori des enfants, Rythme & Boulet s'impose donc comme LE jeu à glisser entre l'apéritif et le plat de résistance.

Rythme & Boulet (4 à 12 joueurs), Cocktail Games, environ 11€.

L'INTELLECTUEL : TTMC ?

Le principe : En bon jeu de culture générale, la règle de TTMC ? est simple : répondre correctement aux questions. Plus elles sont pointues, et plus les participants peuvent avancer sur le plateau. La particularité ? C'est aux joueurs de choisir la difficulté des questions, en auto-évaluant leurs connaissances sur un thème précis.

Idéal si : vous cherchez un jeu de culture générale un peu plus moderne que le Trivial Poursuit. TTMC ? reprend tous les codes du genre : les questions ultra-précises, les thèmes variés (spécialités culinaires, grandes inventions...), et l'éternel plateau de jeu. Mais l'auto-évaluation des joueurs réussit à le démarquer. Le bluff ajoute un côté grisant à la partie, s'éloignant du cliché du jeu aussi intellectuel qu'ennuyeux. Il est donc beaucoup plus propre à «mettre l'ambiance». Ce qui ne l'empêche pas de rester relativement calme : TTMC ? ne requiert pas une attention de tous les instants, permettant à vos invités de continuer une conversation ou de manger le dessert. Parfait pour animer une soirée, sans pour autant prendre trop de place.

TTMC ? (2 à 6 joueurs), Les éditions de base, environ 35€.

Le 2.0 : Undercover

Le principe : Undercover est une application pour smartphone qui attribue aux joueurs trois rôles différents : Civil, Undercover ou Mr White. Les participants doivent d'abord identifier leur rôle, avant de démasquer les autres à l'aide d'un «mot secret».

Idéal si : vous êtes tenté par un Loup-garou revisité. Comme dans le jeu culte, chaque participant poursuit son propre but et la majorité décide de qui doit être éliminé. Le concept favorise donc les stratégies et les négociations... idéal pour animer une soirée. Undercover présente certains avantages par rapport au Loup-garou : les parties sont moins longues, tous les rôles ont le même intérêt, et il n'y a pas besoin de maître du jeu. Le smartphone attribue les rôles et comptabilise les points. Il apporte donc une touche de modernité à la partie. Mais cela reste discret, et permet de conserver l'ambiance chaleureuse des jeux de société.

Undercover (3 à 20 joueurs), à télécharger sur smartphone, gratuit (+ achats via l'application).