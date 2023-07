Cinéma : «Yo Mama», «Petit Jésus»... ces 4 comédies françaises à voir en juillet

En juillet, il n'y a pas que les blockbusters «Mission : Impossible», «Oppenheimer» et «Barbie» à l'affiche. Voici 4 comédies françaises à ne pas manquer au cinéma pour rire et se détendre.

«Yo Mama» (en salles)

Choquées de voir leurs fils participer à un clip de rap polémique, trois mamans, incarnées par Zaho, Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larro, décident de faire part de leur mécontentement en composant leur propre morceau et en réalisant un clip «amateur». A la surprise générale, ce «droit de réponse» cartonne, et les rappeuses en herbe vont être approchés par un producteur renommé, joué par Jean-Pascal Zadi. Une comédie sur les rapports parents-enfants et la sororité, qui s’inspire de faits réels ayant eu lieu à Sarcelles, en janvier 2015.

«Yo Mama», de Leila Sy et Amadou Mariko (1h37)

«Petit Jésus» (12 juillet)

Pour son premier long-métrage, Julien Rigoulot met en scène un père de famille qui vient de se séparer et qui enchaîne les galères. Mais s’il ne voit pas la vie en rose, ce dernier reste persuadé que son fils, Loulou, est doté de pouvoirs divins. Il est convaincu qu’il peut en effet faire des miracles, après avoir «ressuscité» un chien mort. Autant dire que les situations ubuesques vont s’enchaîner. Antoine Bertrand, Gérard Darmon, Caroline Anglade, Bruno Sanches et Youssef Hajdi figurent au casting de ce long-métrage drôle et touchant.

«Petit Jésus», de Julien Rigoulot (1h35)

«Sur la branche» (26 juillet)

Après «La fête est finie», Marie Garel-Weiss signe une comédie sur les marginaux, ces êtres qui la fascinent par «leurs capacités compensatoires hors du commun».

L’héroïne de «Sur la branche» s’appelle Mimi, une trentenaire bipolaire sans emploi qui se donne pour mission de défendre un petit arnaqueur connu des services de police, mais qu’elle croit innocent. Elle sera aidée par Paul, un avocat foireux, interprété par le génialissime Benoît Poelvoorde.

«Sur la branche», de Marie Garel-Weiss (1h31)

«Les déguns 2» (26 juillet)

Nordine Salhi et Karim Jeb, alias Karim et Nono, sont de retour, après un premier volet sorti en 2018 qui a attiré au total près de 500.000 spectateurs en salles.

Les Marseillais rêvent toujours d’accéder à la notoriété, et pour ce faire, ils sont prêts à tout. Après avoir tenté de percer par le biais de la téléréalité, les deux compères vont se lancer dans le rap. Mais rien ne se passera comme prévu et ils vont en voir de toutes les couleurs. A noter que les rappeurs Soprano et Soolking font une apparition dans cette adaptation de la web-série éponyme.

«Les déguns 2», de Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. (1h28)