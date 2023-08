Cinéma : ces 10 films à ne pas manquer à la rentrée

L'heure de la rentrée a sonné avec son lot de films inédits à découvrir au cinéma. Au programme, des comédies, des drames et des thrillers. Voici 10 longs-métrages très attendus au mois de septembre.

«Visions» (6 septembre)

Après «Un homme idéal» et «Boîte noire», tous deux avec Pierre Niney, Yann Gozlan dévoile en cette rentrée «Visions», un thriller porté par Diane Kruger, Marta Nieto et Mathieu Kassovitz. Alors qu’elle file le parfait amour avec Guillaume, Estelle, pilote de ligne émérite, va recroiser dans les couloirs d’un aéroport la belle Ana, avec qui elle a eu une liaison vingt ans auparavant. Ces retrouvailles inattendues vont embarquer l’héroïque dans une aventure cauchemardesque.

«Mystère à Venise» (13 septembre)

De nouveau campé par Kenneth Branagh - qui est également réalisateur -, le célèbre détective Hercule Poirot revient sur grand écran dans «Mystère à Venise». Après «Le crime de l’Orient-Express» et «Mort sur le Nil», cette nouvelle adaptation cinématographique de l’œuvre d’Agatha Christie plongera le protagoniste dans une enquête palpitante à l’issue de laquelle il devra deviner qui a tué l’un des invités d’une séance de spiritisme organisée dans un palazzo désaffecté. Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, Jue Hill ou encore la Française Camille Cottin complètent le casting.

«Le livre des solutions» (13 septembre)

Huit ans après «Microbe et Gasoil», l’inclassable Michel Gondry revient avec une œuvre drôle et poétique qui s’inspire en partie d’une période sombre de sa vie. Présenté à la Quinzaine des cinéastes lors du Festival de Cannes en mai dernier, «Le livre des solutions» met en scène un réalisateur maniaco-dépressif, incarné par Pierre Niney, qui peine à canaliser sa créativité alors qu’il doit finaliser un film à gros budget. Il pourra compter sur l’aide de son entourage, dont son amie et monteuse jouée par Blanche Gardin, ainsi que sa tante Denise.

«La nonne 2» (13 septembre)

Valak, la nonne démoniaque à qui Bonnie Aarons prête ses traits, s’apprête de nouveau à hanter les spectateurs dans un nouveau volet de la saga «Conjuring». Réalisé par Michael Chaves, ce film d’épouvante promet des scènes gore et angoissantes qui se déroulent, selon le synopsis, dans le sud de la France, et qui devraient assurément plaire aux amateurs du genre.

«Un métier sérieux» (13 septembre)

Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, François Cluzet, Vincent Lacoste, William Lebghil… tous sont au casting du nouveau film de Thomas Lilti, lequel délaisse le milieu médical pour s’intéresser au corps professoral. L’ancien médecin généraliste devenu réalisateur brosse ici le portrait d’enseignants d’un collège, plus ou moins expérimentés, qui tentent d’exercer leur métier avec passion dans une institution fragilisée.

«L’été dernier» (13 septembre)

Avec ce remake du film danois «Queen of hearts», qui fut en compétition au dernier festival de Cannes, la réalisatrice et écrivaine Catherine Breillat fait son grand retour au cinéma. Il s’agit là de l’histoire d’une famille recomposée qui va voir son équilibre vaciller. Anne, la cinquantaine, va en effet nouer une relation passionnelle avec son beau-fils seulement âgé de 17 ans. Une œuvre sulfureuse avec Léa Drucker et Samuel Kircher, frère de Paul, lequel a été révélée dans «Le lycéen» de Christophe Honoré.

«La petite» (20 septembre)

Présenté en ouverture de la 16e édition du Festival du film francophone d’Angoulême, ce drame signé Guillaume Nicloux narre l’histoire de Joseph (Fabrice Luchini) qui, après la mort brutale de son fils dans un accident, apprend que ce dernier avait fait appel avec son compagnon à une mère porteuse pour avoir un enfant. Ne sachant pas vraiment quelle est sa place, Joseph décide tout de même de partir à la rencontre de la jeune Belge (Mara Taquin), qui s’apprête à faire de lui un grand-père.

«Nouveau départ» (27 septembre)

On avait laissé Franck Dubosc en compagnie d’une bande de garnements dans «10 jours encore sans maman». Dans la comédie «Nouveau départ», on retrouve l’acteur et humoriste confronté à un autre problème : la fin (ou presque) de trente ans de vie commune avec sa femme Diane (Karin Viard). Cette dernière, qui vit difficilement le départ de ses enfants de la maison, craint de s’ennuyer au quotidien. Pour tenter de raviver la flamme, Alain décide de quitter son épouse pour mieux la retrouver. Mais à ce jeu risqué, le quinqua peut tout perdre.

«DogMan» (27 septembre)

«Un enfant meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l’amour que lui portent ses chiens». C’est ainsi que Luc Besson présente son nouveau film, quatre ans après «Anna».

Pour incarner le jeune Douglas, le réalisateur controversé qui sera en lice pour le Lion d’or à la prochaine Mostra de Venise qui s’ouvre le 30 août prochain, a engagé le comédien et chanteur américain Caleb Landry Jones, qui a reçu le prix d’interprétation masculine sur la Croisette pour sa performance dans «Nitram», de Justin Kurzel.

«The Creator» (27 septembre)

A l’heure où les nouvelles technologies, dont ChatGPT, inquiètent autant qu’elles intriguent, «The Creator» de Gareth Edwards («Rogue One : A Star Wars Story») s’interroge sur les conséquences d’une intelligence artificielle dans un futur proche. Une IA qui a pris les traits d’un jeune enfant et que Joshua (John David Washington), un ex-agent des forces spéciales qui a perdu sa femme, est censé traquer.