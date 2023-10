Bruce Willis atteint de démence : l'acteur «a perdu sa joie de vivre» selon le créateur de la série «Clair de Lune»

Le créateur de la série «Clair de Lune», Glenn Gordon Caron, a donné des nouvelles de son ami Bruce Willis. Atteint de démence, l’acteur de 68 ans aurait désormais perdu sa capacité à communiquer ainsi que sa joie de vivre.

Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Glenn Gordon Caron, le créateur de la série «Clair de Lune», qui a révélé Bruce Willis dans les années 1980, a cette semaine confié que l’état de santé de l’acteur, qui a mis fin à sa carrière en 2022 pour cause de démence fronto-temporale, s’était beaucoup dégradé. «La maladie de Bruce est une maladie progressive, donc j'ai pu communiquer avec lui avant que la maladie ne le rende aussi incapable de communiquer que maintenant», a déclaré Glenn Gordon Caron au New York Post, soulignant qu'il tâchait de rendre visite à son ami tous les mois.

Précisant qu’il avait préalablement obtenu le feu vert de l’acteur pour la mise en ligne des épisodes de «Clair de Lune» sur la plate-forme Hulu - une décision qui aurait à l'époque rendu la star enthousiaste, dit-il - Glenn Gordon Caron annonce que désormais Bruce Willis aurait «perdu sa joie de vivre».

«C’est comme s’il voyait la vie à travers une moustiquaire», a-t-il tenté d’expliquer ensuite. «J’ai l’impression qu’il met une à trois minutes pour me reconnaître. Il n’est plus vraiment dans le verbe, lui qui était un grand lecteur – mais il ne voulait pas que cela se sache. Il ne lit plus maintenant et il n’a plus accès à toutes ses capacités pour communiquer. Pourtant, il est toujours Bruce. Quand tu es avec lui, tu sais qu’il est Bruce et tu es reconnaissant qu’il soit là... Mais la joie de vivre a disparu», a-t-il déclaré.

En septembre dernier, l’épouse de Bruce Willis, Emma Hemming Willis, avait confié au Today Show qu’elle ne savait pas si son mari avait conscience d’être atteint de démence.

La dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative, apparentée à la maladie d'Alzheimer. Les personnes atteintes peuvent présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir. «Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir», avaient souligné en février les proches de Bruce Willis, dont ses filles et son ex-femme Demi Moore, dans un communiqué.