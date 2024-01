Cinéma : deux films de Pixar conçus pour le streaming bientôt en salles

Initialement réalisés à destination des plates-formes de vidéo à la demande, les films d'animation «Luca» et «Alerte Rouge» sortiront également dans les salles de cinéma de l'Hexagone pour plusieurs centaines de séances.

Il sera sûrement plus agréable de les regarder installé dans un siège confortable et devant un (très) grand écran. Le 19 janvier, Disney a annoncé qu'il allait sortir «pour la première fois au cinéma» ses films d'animation «Alerte Rouge» et «Luca». Pour la firme, c'est un véritable une changement de cap, après avoir préféré une mise en ligne sur sa plate-forme de streaming à une sortie en salles.

Les deux longs-métrages de sa filiale Pixar auront droit à «500 séances exceptionnelles partout en France», la journée du 18 février pour «Alerte Rouge», et celle du 14 avril pour «Luca», à chaque fois pendant les vacances scolaires.

Une annonce symbolique

Cette annonce est symbolique : aucun de ces films n'est sorti en France, car Disney avait choisi de les réserver aux abonnés de sa plate-forme payante Disney+, en les mettant directement en ligne en 2021 et 2022.

A l'époque, les studios se détournaient des salles de cinéma, préférant privilégier leurs services de streaming pour y attirer des abonnés.

Les salles obscures, où les films peuvent engranger des montants de recettes sans commune mesure, sont depuis revenues en grâce et Disney y propose à nouveau ses longs-métrages d'animation de Pixar, comme «Buzz l'Eclair» et «Elémentaire», sortis ces deux derniers étés.

En France, le refus de Disney de sortir certains films en salles reflétait aussi le mécontentement de la firme américaine vis-à-vis de la chronologie des médias, qui régule les dates de sortie au cinéma puis sur le petit écran, pour protéger le septième art et les salles tricolores.