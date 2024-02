Chien et chat : 3 choses à savoir sur cette comédie avec Philippe Lacheau et Franck Dubosc

Révélée dans la Bande à Fifi, Reem Kherici revient ce mercredi devant et derrière la caméra avec «Chien et chat». Voici trois choses à savoir sur cette comédie avec Philippe Lacheau et Franck Dubosc.

Ce mercredi 14 février, les spectateurs pourront fêter la Saint-Valentin au cinéma avec la comédie d'aventure et d'animation «Chien et chat», signée Reem Kherici. Monica, une influenceuse sur talons hauts, est l'heureuse propriétaire de Diva, une chatte star des réseaux sociaux. Son animal de compagnie va croiser le chemin d'un chien errant, surnommé Chichi, qui a malencontreusement avalé un rubis qui avait été volé par Jack. S'en suivra alors pour tous ces personnages un road trip entre Montréal et New York, pendant lequel ils seront traqués par un terrible policier.

Une troisième réalisation pour Reem Kherici

Après «Paris à tout prix» (2013) et «Jour J» (2017), cette comédie d’aventure animalière est le troisième long-métrage de l’actrice et réalisatrice Reem Kherici. «L’écriture a pris trois ans et durant toute cette période je n’ai jamais eu la certitude que le film se ferait, tant il était ambitieux... Je voulais pouvoir tenir la comparaison des productions américaines équivalentes. (…) Le cinéma est un prisme qui permet de parler de sujets importants aux adultes comme aux enfants, justement à travers les films d’animation», explique dans les notes de production celle qui est l’une des membres de la célèbre Bande à Fifi.

Une chatte Maine Coon comme source d’inspiration

Pour imaginer Diva, l’héroïne poilue à quatre pattes de son film, Reem Kherici s’est largement inspirée de sa propre chatte Maine Coon avec laquelle elle a cohabité pendant une dizaine d’années. La cinéaste en garde un merveilleux souvenir : «Tel un peintre fasciné par sa muse, j’étais littéralement envoutée par Diva, d’une part, par son physique hors du commun mais aussi par sa personnalité́ : elle était aussi confiante que maladroite, hautaine, girly, immature avec un charisme sans égal... Physiquement c’était un vrai personnage de Disney : des grosses babines, un énorme arrière-train et une crinière à la Beyoncé. Bref : une star ! Quand des invités venaient à la maison, elle faisait son show et tout le monde était subjugué par sa beauté́». Dans «Chien et chat», la voix de ce personnage est doublée par l’humoriste Inès Reg.

Philippe Lacheau a participé à l’écriture du scénario

Reem Kherici et Philippe Lacheau se connaissent depuis plus de vingt ans. «Nous avons commencé́ ensemble sur FunTv puis sur Canal+, et nous voilà̀ aujourd’hui à la tète de films ambitieux», avoue le comédien et auteur de comédies à succès, dont «Alibi.com 2». Celui-ci, qui donne pour la première fois la réplique à Franck Dubosc en jouant le méchant de l’histoire, a également travaillé sur l’écriture du scénario afin, selon ses dires, de «pimper certaines scènes». Mais il reconnaît que Reem Kherici a écrit «99% de son film» et qu’il ne s’agit que d’une «petite participation» avec ses acolytes Tarek Boudali et Julien Arruti.