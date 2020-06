Eurovision 2021 : la date et le lieu dévoilés

Contraints d'annuler l'Eurovision 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs du concours européen de chant ont déjà révélé les dates et le lieu de l’édition 2021.

La compétition aura donc bien lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, a confirmé ce lundi l'Union européenne de radiotélévision (UER) dans un communiqué. Les demi-finales se tiendront les 18 et 20 mai, et la finale le samedi 22 mai 2021.

Les Pays-Bas avaient gagné le droit d'organiser l'édition 2020 de l'Eurovision après la victoire du chanteur néerlandais Duncan Laurence au précédent concours, en 2019 à Tel Aviv.

Plus précisément, la concours musical, créé en 1946, et suivi chaque année par des millions de téléspectateurs, se déroulera à l’Ahoy Arena Rotterdam, une salle de concert d'une capacité de plus de 16.400 places et qui, en avril dernier, avait accueilli des dizaines de patients atteints du Covid-19 pour soulager la charge des hôpitaux néerlandais.

Pour rappel, la France, ainsi que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Pour cette 66ème édition, les organisateurs envisagent de réutiliser plusieurs éléments qui étaient prévus pour l’édition annulée, comme notamment le logo et la scénographie, imaginée par Florian Wieder.

«Nous sommes extrêmement heureux d’aller de l’avant. Il est important que l’Eurovision fasse son retour l’an prochain. (…) Je crois fermement que toutes les personnes impliquées dans l’Eurovision feront face, unies, aux défis et changements nécessaires pour que le concours revienne plus fort que jamais et pour assurer sa pérennité à long terme», a déclaré Martin Österdahl, le directeur exécutif du Concours Eurovision.

Tous les candidats sélectionnés pour l’Eurovision 2020 pourront défendre les couleurs de leur pays l’année prochaine, mais ils devront proposer de nouvelles chansons. Pour l’heure, on ignore si le chanteur Tom Leeb, qui devait interpréter «Mon alliée», représentera à nouveau la France lors de l’édition 2021, la délégation française ne s’étant pas encore exprimée à ce sujet. Sur les 41 pays en compétition, 18 ont déjà confirmé la reconduction de leurs chanteurs, précise le communiqué.

Retrouvez toute l'actualité sur l'Eurovision ICI.