Annulation de la série «Glow» : les fans en colère

Netflix vient d’annoncer l’annulation de la série «Glow» dont les fans attendaient avec impatience la saison 4.

Comme «I am not okay with this», «The Society» ou encore «Teenage Bounty Hunters», «Glow» ne survivra pas au Covid-19. La plate-forme américaine a invoqué l’impossibilité de tourner de nouveaux épisodes en raison de la crise sanitaire. «Nous avons pris la difficile décision de ne pas donner de quatrième saison à la série «Glow» à cause de la crise du Covid, qui rendait le tournage de cette série intime avec l'ensemble des personnages et du casting particulièrement difficile», a déclaré un représentant de Netflix. «Nous sommes très reconnaissants envers les créatrices Liz Flahive et Carly Mensch, mais aussi Jenji Kohan ainsi que tous les scénaristes, les acteurs et l'équipe pour avoir partagé cette histoire sur des femmes incroyables avec nous et le monde entier», a-t-il ajouté.

La série suivait des actrices qui se lançaient corps et âmes dans une carrière de catcheuses faute de trouver des rôles à Hollywood. Derrière sa délicieuse esthétique pop eighties, ses costumes en lycra et ses paillettes, il y était question de réflexions profondes sur l'émancipation, l'accomplissement et le féminisme. «On nous a donnés la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et de lutter. Et maintenant, c’est fini. Il se passe beaucoup de choses merdiques dans le monde qui sont beaucoup plus importantes que ça en ce moment. Mais ça craint quand même qu’on ne revoie pas ces 15 femmes ensemble. Notre troupe de clowns bizarres et notre équipe héroïque vont nous manquer», ont déclaré les créatrices Liz Flahive et Carly Mensch.

Le cast, qui avait enregistré un épisode de cette 4e saison avant que le tournage ne soit interrompu en raison du coronavirus, n'a pas caché sa tristesse sur les réseaux. «Reconnaissante à jamais à my famille "Glow" d’avoir changé ma vie pour toujours», a déclaré l’actrice Alison Brie.

« Plus de "Glow". Désolé. Ça craint », a écrit l’acteur Marc Maron, tandis que Rich Sommer se dit prêt à reprendre son rôle d’ex-mari n’importe quand tant Betty Gilpin a été «une de ses meilleures partenaires».

«PORTEZ UN MASQUE !», a de son côté posté Rebekka Johnson, accompagnant son message d'émojis en pleurs.

«"Glow" était l’une des plus intelligentes et accessibles œuvres sur le genre que je n’ai jamais vues à la télévision», se lamente avec justesse une fan. Comme elle, de nombreuses personnes ont manifesté leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de spectateurs ne comprennent en effet pas que Netflix ne repousse pas le tournage plutôt que de le stopper de manière définitive. «Pourquoi annuler "Glow" alors que vous aviez donné votre accord pour une saison 4 ! Nous pouvons attendre un an !», se plaint notamment une internaute, tandis qu’une autre demande à Netflix de revenir sur sa décision parce qu’elle doute que cela ne dérange quelqu’un d’attendre le temps qu’il faudra «pour que cette merveilleuse série ait droit à une dernière saison». Ces suppliques pourraient-elles inciter un jour Netflix à faire remonter sur le ring son épatante bande de filles prêtes pour la castagne ? «Glow» aurait bien mérité un round supplémentaire.

