Top Chef : Arnaud choque les chefs avec un dessert aux apparences répugnantes et agace les internautes

Un plat a particulièrement marqué le jury pendant le troisième épisode de Top Chef diffusé ce mercredi 24 février. Et pourtant, il n'a même pas été dégusté.

Invité sur M6 dans l'émission culinaire, le chef espagnol Andoni Aduriz, doublement étoilé et spécialiste du trompe-l'oeil, a proposé une épreuve assez spéciale : la réalisation de plats qui, à première vue, ne sont pas comestibles. Alors que ses concurrents tentaient des bougies, des éponges ou des tas de sable, Arnaud Baptiste, lui, a tenté d'aller plus loin, en confectionnant un plat qui a décontenancé le jury et même dégoûté : des toilettes avec tout ce qui va avec, du papier à ce qui se trouve dans la cuvette.

Passons sur la sauce ajoutée au dessert qui n'aura pas convaincu Andoni Aduriz, loin de là, puisqu'il a éliminé le dessert à base de mousse au chocolat, de caramel et de lait, sans même le goûter (c'était le principe de l'épreuve : un des plats ne serait pas dégusté), qualifiant le plat de «scatologique» et déclarant au passage qu'on n'avait «pas besoin d'en arriver à cet extrême-là».

"Moi je fais la cuvette des chiottes"



Arnaud fait un pari très osé pour son trompe l’œil. Est-il allé trop loin ? #TopChef pic.twitter.com/fnnG68fUx9 — M6 (@M6) February 24, 2021

De son côté, Michel Sarran, est d'abord resté interdit devant le jeune homme qui lui annonçait sa «cuvette des chiottes» ou ses «restes de midi». Puis, le coach du candidat a jugé ce choix de «très culotté» et a lui, goûté sa mousse : «elle est bien ta m****», s'est-il amusé.

Un candidat qui divise

Arnaud Baptiste est l'une des personnalités atypiques de cette saison 12. Le jeune homme de 33 ans dénote déjà par son look : moustache et cheveux gominés, tatouages nombreux, de quoi lui donner un air de titi-parisien à n'en pas douter. Si certains apprécient l'audace et le franc-parler du jeune chef, de nombreux internautes le considèrent prétentieux. Sa prestation d'hier soir n'a pas dénoté. Sur Twitter, les téléspectateurs se sont lâchés.

#topchef



Arnaud, il a laissé son cerveau avec le reste, dans la cuvette des chiottes. pic.twitter.com/p2CapCG9W3 — PC Principal (@PCPrincipalll) February 24, 2021

# topchef #look de méchant #malaise malaise ! Arnaud, je viens de comprendre ce qui me met à l’aise avec lui : c’est le mec qui a un look des années 30-40, et qui incarnerait bien un collabo pactisant avec l’Allemagne... #look sournois pic.twitter.com/OZvOlS3yiL — Sylvano Graymalkin (@CGraymalkin) February 24, 2021

Mais je suis la seule à avoir aimé l’idée des chiottes de Arnaud ??? Sérieux c’était le thème et provocateur c’est ça qu’on veut laaaaa #TopChef #TopChef2021 — Jomo (@KayaToz) February 24, 2021

Arnaud, mon champion, est sauvé en seconde chance. L'honneur du caca est sauf. #topchef — Pierre Bonneyrat (@PierreBonneyrat) February 24, 2021

Souvenons-nous qu'Adrien Cachot, l'an passé, était d'abord considéré comme trop indolent et froid avant de devenir l'un des candidats chouchous de la onzième édition.

