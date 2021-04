Koh-Lanta All Stars 2021 : voici le casting des aventuriers

Ça y est, on connaît désormais le casting qui fera vibrer la prochaine saison de Koh-Lanta. Une saison pas comme les autres puisqu’elle sera marquée par l’anniversaire de l’émission.

En effet, Koh-Lanta célébrera ses 20 ans. Et pour marquer le coup, elle a recruté un casting cinq étoiles. C’est d’ailleurs Denis Brogniart qui l’avait promis lors d’une interview donnée au micro d’Europe 1 : «Pour fêter les 20 ans, on va mettre les petits plats dans les grands, il va y avoir la crème de la crème».

Le tournage de cette édition spéciale qui sera diffusée au second semestre a d’ailleurs commencé jeudi dernier, comme le rapporte Le Parisien. Après avoir réussi l’enregistrement du jeu l’automne dernier, en prenant en compte les conditions sanitaires strictes, la production a décidé d’embarquer à nouveau avec ses vingt candidats, vers le décor de rêve qu’est la Polynésie française.

Toutefois, il faut savoir qu’officieusement le casting se compose de 24 candidats sélectionnés puisque quatre remplaçants pourraient être amenés à participer en cas d’abandon médical avant le premier conseil.

Six anciens vainqueurs de Koh-lanta

Composé de dix femmes et de dix hommes, le casting de Koh-Lanta All Stars va faire des heureux. Pas moins de six gagnants viennent remettre leur titre en jeu. Il s’agit de Laurent Maistret (2014), Christelle Gauzet (2008), Ugo Lartiche (2012), Jade Handi (2007), Alexandra Pornet (2020) et Clémence Castel, qui avait remporté les deux finales de 2005 et 2018.

Du côté des candidats n’ayant encore jamais gagné, on retrouve des grosses têtes d’affiches qui ont marqué les aventures précédentes de l’émission. Les téléspectateurs seront certainement ravis de retrouver Teheiura Teahui, qui en est à sa cinquième participation. Tout comme Freddy Boucher qui fera également partie de ce nouveau défi. Coumba Baradji aussi, qui avait participé en 2005, 2010 et 2012 revient également en force cette année.

Et que serait Koh-Lanta All Stars sans Claude Dartois qui a fait vibrer les coeurs en 2010, 2012 et surtout en 2020. Il faut dire que l’année dernière, avec le premier confinement, les téléspectateurs s’étaient particulièrement passionnés pour le jeu de TF1. Au point d’alimenter le fil d’actualité de Twitter tous les vendredis soirs. Et on pouvait observer que le trentenaire ressortait grand favori de Koh-Lanta : L’Île des Héros, provoquant une immense déception lors de son élimination à la suite de l’épreuve des poteaux.

Pour compléter cette équipe déjà impressionnante, il y aura également Karima Najjariine (2016), Candice Boisson (2016, 2018), Clémentine Julien (2017, 2018), Cindy Poumeyrol (2019) et Alix Noblat (2020) chez les femmes. Du côté des hommes, on retrouvera Patrick Merle (2009), Philippe Bizet (2012, 2014), Namadia (2012), Maxime Berthon (2019) et Sam Haliti (2020).