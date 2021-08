«Koh-Lanta : La légende» : nos pronostics avant le lancement ce mardi 24 août

Les victoires de Claude, les fautes d'orthographe de Phil, les colliers d'immunité de Teheiura (non, on ne s'est toujours pas remis de son élimination de «L'île des héros»)... Si on a déjà une petite idée de ce qu'il se passera dans «Koh-Lanta : La Légende», il reste difficile de deviner qui remportera cette édition, dont le premier épisode commence enfin ce mardi 24 août.

En attendant ce soir, CNEWS joue les voyantes et vous délivre ses pronostics, que les différents candidats se feront un plaisir de déjouer.

Le vainqueur : Sam

On a envie d'y croire. Un an après son élimination brutale de «Koh-Lanta : L'île des héros», Sam peut espérer aller beaucoup plus loin dans l'aventure... et pourquoi pas jusqu'aux poteaux. Son hyperactivité sur le camp devrait lui permettre de passer facilement les premiers conseils. Pour la suite du jeu, on ne doute pas de sa capacité à remporter des immunités : Sam a déjà prouvé plusieurs fois son potentiel (comme lors de l'épreuve de tir à l'arc, face à Claude et Teheiura).

Son profil de petit prodige de Koh-Lanta devrait aussi jouer en sa faveur. Certains candidats fair-play et axés sur le mérite, à l'image de Teheiura dans «L'île des héros», pourraient le prendre sous leur aile. Les plus stratèges se concentreraient quant à eux sur l'élimination des «grosses têtes», comme Claude, Jade ou Freddy, laissant le champ libre à Sam. Mais attention : la franchise et le manque de sociabilité du jeune aventurier risquent de lui faire défaut. A moins qu'il n'ait retenu la leçon.

Sur les poteaux : Sam, Coumba, Claude

Puisque jamais trois sans quatre, Claude devrait une nouvelle fois accéder aux poteaux. Mais son arrivée en finale ne sera pas un parcours de santé. Candidat ayant remporté le plus d'épreuves individuelles, il risque d'être vite identifié comme l'homme à abattre. On fait confiance au chouchou des téléspectateurs pour s'en sortir : en trois participations, les stratégies de Claude ont largement prouvé leur efficacité.

Le deuxième poteau pourrait revenir à Coumba. Trois fois candidate de Koh-Lanta, dont deux fois entourée d'anciens, l'aventurière a déjà montré qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu parmi des «légendes». Les atouts de Coumba sont nombreux : appréciée de tous, tenace, puissante physiquement, et - à première vue - moins menaçante que Jade ou Candice. Mais l'orientation pourrait bel et bien l'empêcher d'atteindre la finale. Eliminée deux fois lors de cette épreuve, on espère que Coumba s'est entraînée et accédera, cette fois ci, aux fameux poteaux.

Le premier éliminé : Maxime

Le premier conseil sert habituellement à éliminer le boulet de l'équipe (qui en plus, est fatigué après trois jours d'aventure). Mais, vu le casting de cette édition, personne ne semble correspondre au profil. On se tourne donc vers le candidat susceptible d'installer une mauvaise ambiance sur le camp, et l'heureux élu est... Maxime. Si l'on a hésité avec Clémentine et Patrick, le participant à «Koh-Lanta : La guerre des chefs» peut facilement agacer par son autoritarisme et ses airs supérieurs (pourtant justifiés par ses performances physiques).

Il n'est pas impossible que Maxime survive au premier conseil. Actif sur le camp, il lui suffirait de faire profil bas et de mettre en avant son utilité sur les épreuves (s'il rivalise avec Claude, Teheiura ou Jade).