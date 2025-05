«Je n'ai pas le pouvoir de licencier un acteur» : J.K. Rowling évoque le soutien de Paapa Essiedu, le Severus Rogue de la série «Harry Potter», à la communauté transgenre

Paapa Essiedu, futur interprète du professeur Rogue dans la série «Harry Potter», a vu son rôle mis dans la balance par la créatrice J.K. Rowling, après son soutien aux droits de la communauté transgenre.

L'auteure J.K. Rowling, opposante notoire aux droits des personnes transgenres, a répondu aux spéculations selon lesquelles le soutien de Paapa Essiedu à cette communauté pourrait influencer son interprétation de Severus Rogue, dans la future adaptation télévisée de la franchise «Harry Potter».

«Je n'ai pas le pouvoir de licencier un acteur de la série et je ne l'exercerais pas si je le pouvais. Je ne crois pas qu'il faille priver les gens de leur emploi ou de leurs moyens de subsistance parce qu'ils ont des convictions juridiquement protégées qui diffèrent des miennes», a-t-elle écrit sur X, en légende d'un article sur le comédien.

Celui-ci a notamment signé une lettre ouverte condamnant la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni de définir une femme en fonction de son sexe biologique.

I don’t have the power to sack an actor from the series and I wouldn’t exercise it if I did. I don’t believe in taking away people’s jobs or livelihoods because they hold legally protected beliefs that differ from mine. pic.twitter.com/nKcAl3gcvO

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 5, 2025