Mulhouse : SOS Médecins suspendu jusqu’à lundi après l’agression d’un médecin

Lors d’une consultation à domicile à Mulhouse, un médecin de SOS Médecins a été agressé par un homme armé d’un fusil à pompe factice chargé avec des billes. Souffrant de deux gros hématomes, le médecin a été pris en charge en état de choc. SOS Médecins a suspendu ses consultations à domicile jusqu’à lundi matin, à 8h.

Les faits se sont déroulés ce samedi 27 août à Mulhouse. Vers 11h30, le médecin de SOS Médecins a reçu un coup de fil pour une femme souffrant de douleurs à la cheville. Arrivé au domicile de la patiente deux heures plus tard, le médecin a constaté que l’interphone ne marchait pas. Il a mis du temps à trouver le bon étage.

Au cours d’un échange tendu, le compagnon de la patiente a reproché au médecin d’avoir mis trop de temps à arriver.

Décidé de ne pas partir, le spécialiste a alors demandé à consulter la femme blessée. Toutefois, selon France bleu Mulhouse, le compagnon de la patiente a haussé le ton et a menacé de mort le médecin avant de sortir son fusil à pompe et le pointer sur le médecin.

Alors que la situation ne cesse de se tendre, le spécialiste de la santé a décidé de quitter les lieux. En prenant la direction de la porte, le compagnon de la patiente a saisi son arme factice chargé qu’avec des billes et a tiré en direction du médecin.

Ce dernier a été légèrement blessé à l’arrière de la cuisse, avec deux gros hématomes, mais est parvenu à prévenir les forces de l’ordre.

Le locataire interpellé et placé en garde à vue

À la suite de cette agression, le locataire de l’appartement a été interpellé et placé en garde à vue pour «violences avec arme» sur un médecin. Le spécialiste, lui, a été pris en charge en état de choc.

Réagissant à cette agression, SOS Médecins a décidé d’exercer son droit de retrait et de suspendre ses consultations à domicile jusqu’à lundi matin à 8h.

«Même pendant la période la plus sombre, au plus fort de la crise sanitaire, on a toujours continué les visites à domicile à Mulhouse. Mais cette fois, l'événement est trop grave pour ne pas réagir», a confié Frédéric Tryniszewki, président de SOS Médecins Mulhouse à France bleu.