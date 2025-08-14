Saluts nazis dans des manèges du Parc Astérix : au moins cinq personnes interpellées

Au cours de ces deux derniers mois de l’été, c’est-à-dire juillet et août, au moins cinq personnes ont été interpellées à la suite de saluts nazis effectués sur des manèges du Parc Astérix, a appris CNEWS auprès du parquet de Senlis (Oise).

Ces dernières semaines, cinq procédures ont été ouvertes durant les mois de juillet et août concernant des personnes majeures et mineures soupçonnées d’avoir tendu un bras dans des manèges du Parc Astérix et d'avoir effectuer des saluts nazis, a appris CNEWS ce jeudi 14 août auprès du parquet de Senlis, confirmant une information du Parisien.

Parmi les personnes mineures interpellées, certaines n’habitent pas dans le ressort de ce parquet isarien. «Ce sont les procureurs de leur lieu d’habitation qui conduisent les enquête et donnent les réponses pénales», nous dit le procureur de la République de Senlis Loïc Abrial indiquant que, concernant son parquet, «j’ai déjà donné des réponses pénales pour deux jeunes majeurs et un mineur».

Ces trois mis en cause étaient, jusque-là, inconnus des services de la justice. Ils n’avaient pas d’antécédent judiciaire. Interrogés, ils ont expliqué «n’avoir eu aucune volonté de faire un geste à connotation nazie ou antisémite, ayant agi visiblement sous l’influence d’images vues sur les réseaux sociaux», nous précise le magistrat.

Compte tenu des faits graves qui leur sont reprochés, et notamment de la signification du geste effectué au regard du nazisme, ils sont tous les trois poursuivis pour «provocation publique à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion». Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

D'autres procédures sont en cours

«Tous les auteurs seront convoqués devant un délégué du procureur de la République dans le cadre de l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté à leurs frais (environ 250 euros), comprenant une sensibilisation sur la lutte contre l’antisémitisme et un rappel des crimes contre l’humanité commis pendant la deuxième guerre mondiale par les nazis», a dit le magistrat à CNEWS, ajoutant que si les mis en cause «n’accomplissent pas ce stage, ils seront poursuivis devant le tribunal».

Outre ces trois auteurs, d’autres procédures sont actuellement en cours. Elles concernant notamment un majeur et une mineure. Ceux-ci devraient être prochainement auditionnés par les enquêteurs.

«Il faut saluer la parfaite coopération et réactivité du Parc Astérix avec la Justice pour que nous puissions, notamment grâce aux plaintes déposées et images fournies, identifier les auteurs de ces infractions et les sanctionner rapidement», a conclu le procureur de la République de Senlis Loïc Abrial.