Ille-et-Vilaine : le corps partiellement calciné d'un homme découvert, une enquête ouverte

Un corps partiellement calciné a été découvert ce samedi 23 août au matin à La Chapelle-Erbrée, en Ille-et-Vilaine. Une enquête a été ouverte pour assassinat, a indiqué le parquet de Rennes.

Ce samedi 23 août, un corps partiellement calciné a été trouvé à proximité d’une base de loisir à La Chapelle-Erbrée, une commune d’Ille-et-Vilaine située entre Rennes et Laval, a appris CNEWS ce jour auprès du procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, confirmant une information d’Ouest-France.

Selon nos confrères, la découverte a été faite par un promeneur aux alentours de 7h du matin. Selon le magistrat, le cadavre serait celui d’un homme.

A la suite de cette découverte, une enquête a été ouverte pour assassinat. Celle-ci a été «confiée à la brigade de recherche de Vitré», a conclu le procureur de la République de Rennes.