Tags «Free Palestine» sur des voitures en Haute-Savoie : un homme jugé ce lundi

Un trentenaire doit comparaître ce lundi 25 août devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Ce saisonnier est accusé d’être l’auteur de tags «Free Palestine» sur des véhicules de personnes de confession juive. Un acte perpétré mercredi 20 août, dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie.

Un énième acte antisémite en 2025. Cinq jours après la découverte de tags «Free Palestine» sur des voitures de familles juives sur la commune de Châtel, en Haute-Savoie, un homme de 32 ans, ayant reconnu être l’auteur des inscriptions, comparaît ce lundi 25 août devant la justice.

Parmi les huit voitures taguées mercredi 20 août, quatre appartiennent à des membres de la communauté juive de Loubavitch, résidents du Royaume-Uni. Ils étaient à Châtel, à ce moment-là, pour les vacances estivales.

A la suite de ces faits, qui avaient été confirmés à CNEWS par le procureur de la République de Thonon-les-Bains Xavier Goux-Thiercelin, une enquête avait été ouverte pour «dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en raison de la prétendue race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion de la victime».

Le suspect voulait «faire entendre sa voix»

Confiées à la brigade de recherches de Thonon-les-Bains, les investigations avaient permis d’identifier l’auteur de l’acte. Il s’agit ainsi d’un saisonnier de 32 ans, connu de la justice et condamné pour vol en 2018 et pour deux faits d’infractions routières en 2022 et 2023.

Lors de ses premières heures en garde à vue, le trentenaire avait nié les faits avant de les reconnaître. Il expliquait avoir voulu taguer les véhicules de «juifs israéliens» pour «faire entendre sa voix et passer un message sur la Palestine» et a déclaré «regretter les faits», selon le procureur de la République.

Il a été déféré ce dimanche au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de son jugement ce lundi à 14h.

Les actes de vandalisme contre la communauté juive se sont multipliés, depuis le 7 octobre 2023, mais également ces dernières semaines.

Dans la nuit du 6 au 7 août dernier, les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al ont notamment été recouverts de peinture rouge, ainsi que d’inscriptions et slogans en faveur de la Palestine.

Plus récemment encore, le gérant d'un parc de loisirs situé à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) a été mis en examen, ce samedi 23 août, après avoir refusé l'accès au lieu à 150 jeunes vacanciers israéliens.